В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек

30.12.2020, 21:26, Новости дня

После схода оползня в области Румерике недалеко от норвежского Осло эвакуированы около 1,5 тыс. жителей, сметены порядка 15 домов, судьба 12 человек неизвестна, сообщила телерадиокомпания NRK.

Мощный оползень из глинистого плавуна сошел в ночь на среду в области Румерике к северо-востоку от Осло. Под него попали несколько домов, жителей пришлось эвакуировать, однако судьба нескольких человек остается неизвестной, передает РИА «Новости».

В среду днем на место ЧП приехала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая заверила, что всем, кто пострадал в результате этой природной катастрофы и остался без жилья, будет оказана помощь.

Утром шла речь про 26 человек, местонахождение которых было неизвестно после оползня, однако к вечеру их число сократилось до 12 – это люди, которые проживали в домах, попавших под оползень.

A landslide in a Norwegian village has injured 10 people, left 21 unaccounted for and buried houses under what looks like a huge slick of mud in a gully.

Landslide in #Gjerdrum Norway December 30, 2020pic.twitter.com/XexvcBrmEI

—(@croatian_pleter) December 30, 2020

«Мы ищем выживших, не погибших. Медицинские эксперты консультируют нас относительно температуры и того, насколько долго люди могут оставаться в живых в такой ситуации, и когда мы можем начинать искать погибших», – приводятся в сообщении слова представителя полиции Рогера Петтерсена.

Поиски выживших ведутся с вертолета, поскольку находиться в зоне оползня пока опасно. Сходом ночного оползня трагедия не ограничилась, днем стало известно, что существует опасность схода новых потоков, еще несколько домов были снесены оползнем, однако жители их к этому моменту уже покинули.

На помощь норвежским спасателям выдвинулись шведские коллеги из Гетеборга – это специалисты, которые знакомы с данными видами ЧП.

В июне дома на мысе Кракнесет на севере Норвегии снес в море оползень шириной 600 метров.