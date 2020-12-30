 

В Норвегии произошел масштабный оползень, есть пропавшие без вести

30.12.2020, 21:10, Новости дня
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30 декабря в муниципалитете Гьердрам в 20 километрах от столицы Норвегии Осло произошел масштабный оползень. Об этом сообщает NRK.

Телеканал опубликовал кадры, на которых запечатлено обрушение жилых домов.

Местных жителей эвакуировали.

По данным местных властей, пропавшими без вести считаются 12 человек, среди них есть дети, сообщает телеканал TV2

В результате оползня пострадали девять человек, один из них получил серьезные травмы.

Мэр Андерс Остенсен рассказал телеканалу, что из общего числа жителей в 7 тыс. эвакуируются около 20%.

На месте оползня работают спасательные службы. Работы осложняются снегопадом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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