 

Пандемия COVID-19. Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ

30.12.2020, 21:10, Новости дня
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Германия передала Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 30 декабря проинформировало немецкое посольство в Киеве.

“Аппараты фирмы Dräger (NModel EVITA V 600) будут использоваться в 18 больницах Украины и помогать в лечении пациентов с COVID-19. Оборудование стоимостью почти €525 тыс., приобретенное на средства федерального министерства иностранных дел, передано Министерству здравоохранения Украины через Центр общественного здоровья”, – говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что в 2020 году “Германия несколько раз поддерживала Украину медицинским оборудованием”. В частности, в апреле были переданы защитные костюмы, маски и переносные дезинфицирующие аппараты на общую сумму около €175 тыс.

“Я рада, что почти под конец года удалось осуществить еще одну передачу медицинского оборудования. Этой передачей федеральное правительство еще раз демонстрирует свою солидарность в преодолении глобальной пандемии и готовность продолжать поддерживать Украину”, – прокомментировала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 30 декабря зарегистрировано 1 045 348 случаев коронавирусной инфекции, из них 7986 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 18 324 пациента с COVID-19, выздоровели 698 190 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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