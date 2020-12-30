Мнение: Чем запомнился 2020-й год

30.12.2020, 20:52, Разное

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Чем запомнился 2020-й год.

1. Убийство Кассема Сулеймани и Абу-Мухандиса, удары Ирана по американской военной базе Айн-Ассад и гибель воздушного командного пункта ЦРУ в Афганистане, предположительно сбитого иранской зенитной ракетой.

2. Коронавирус и все что с ним связано. Эпидемия, ограничения, ковид-диссидентство, "передовой шведский опыт", Билл Гейтс, борьба с вышками 5G, гонка вакцин и т.д. и т.п.

3. Дело Джорджа Флойда, расовые протесты в США, разгул BLM, попытка отделения Сиэттла от США, продолжение конфедератопада, распространение процесса на Европу.

4. Разгром Хафтара под Триполи и бросок "друга Реджепа в Ливию". Заруба "Панцирей" с "Байрактарами", претензии Турции на греческие территориальные воды, угрозы Египта начать войну с Турцией, удары по турецким войскам "неизвестных самолетов".

5. Фальсификация президентских выборов в США и борьба американского глубинного государства с агентом Дональдом. "Победа" Байдена и "глубинного государства", которая может оказаться пирровой.

6. Военные победы хуситов в Йемене и поток ударов дронов и ракет по Саудовской Аравии. Йеменская язва продолжает перемалывать ресурсы саудовской коалиции.

7. Нелепая кончина боливийской фашистской хунты, которая при помощи США захватила власть в 2019-м году и возвращение к власти социалистов во главе с Арсе и Моралесом. На моем памяти это был самый нелепый фашистский режим.

8. Попытка цветной революции в Белоруссии – Батька оказался не только многовекторным, но и весьма устойчивым, а Хуанита Тихановская пошла по стопам Гуайдо.

9. Карабахская война. Военное поражение Армении, усиление российского военного присутствия на Кавказе, появление там "друга Реджепа", подрыв позиций Пашиняна и людей Сороса.

10.Крутое пике Зеленского, который по части транжирства народного доверия обновляет рекорды Ющенко, на фоне продолжающейся войны на Донбассе.

11.Катастрофический взрыв в Бейруте, который уничтожил местный порт и часть города. До сих пор есть вопросы относительно причин взрыва.

12.Китайская миссия на Луну за образцами грунта, обрушение радиотелескопа в Аресибо, запуск Starlink и падение ракеты Илона Маска, а также успешный полет "Ангары".

13. Авианосные страдания – продолжение мучительного ремонта "Адмирала Кузнецова", затопление авианосца "Принс оф Уэллс" и гибель в порту американского вертолетоносца "Боном Ричард".

14. Дела Ефремова и Соколова – оба сели за убийство, общество не в полной мере оказалось удовлетворенным приговором. А вот Серебренников не сел – вот где серьезная недоработка правосудия.

15. Закручивание гаек в России – в интернете и вообще. Как сейчас, так и в перспективе. "Обнуление" открыло двери в этом направлении, а клоунада имени Навального дала властям удобный повод, чтобы оптом принять целую серию законов направленных на усиление контроля над обществом и медиа. Также стоит отметить протесты за Фургала.

16. Окончательный уход Британии из ЕС и общий кризис Европейского Союза, который так и не смог обрести реальную военно-политическую субъектность, оставаясь в густой тени американских интересов.

17. Победа чавистов на выборах в Венесуэле. Окончательный политический крах Гуайдо. Мадуро никуда не ушел и в ближайшее время не уйдет. Россия, Китай и Куба довольны. США нет.

18. Одна из главных террористических группировок мира в 2020-м активно проводила переговоры со всеми крупными игроками – США, Россией, Китаем, Ираном и т.п., обсуждая вопрос своей легитимизации после завершения афганской войны. Легитимизация Талибана стала практически неизбежной. Terrorist Wins.

19. Февральско-мартовское сражение в Идлибе, с участием России и Турции. Встречное сражение за Саракиб. Разблокировка трассы M-5, потери сирийцев в технике, потери турок в дронах, уничтожение ВКС РФ турецкой роты, потеря Эрдоганом части Идлиба, усиление ХТШ и наконец Московская сделка с небольшим унижением Эрдогана.

20. Африканские локальные войны – Тыграй, Западная Сахара, война против вилаята ИГИЛ Западная Африка в районе озера Чад и рост влияния ИГИЛ в Мозамбике, ну и конечно усиление российского военного присутствия в ЦАР.

21. Очередной Киргизинг в Киргизии. Никогда такого не было и вот опять. Лучше в Киргизии конечно не станет.

22. Нарастание цензуры в крупнейших соц.сетях. Большой Брат в этом году торжествует.

23. Ликвидация "революции" в Гонконге. Товарищ Си взял проамериканских демократов в Гонконге в ежовые рукавицы.

А чем вам запомнился этот замечательный 2020-й год?