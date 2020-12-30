Онколог рассказал о самых сложных видах рака

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30.12.2020, 20:48, Разное
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Михаил Мяснянкин, онколог, пояснил о злокачественных опухолях, которые очень трудно диагностировать. Доктор перечислил новообразования, которые люди не могут заметить самостоятельно.
Специалист сообщает, что очень часто больные, у которых обнаружили последнюю стадию рака, не имели никаких жалоб. Существуют определенные виды онкологических заболеваний, которые длительный период не проявляются абсолютно никакими болезненными ощущениями. В итоге больные не идут к докторам, а их кончина для родных становится неожиданной. Такую форму заболевания медики считают вялотекущей.

Доктор напоминает, что агрессивность рака обуславливается биологией новообразования и скоростью метастазирования. Вялотекущую форму у мужчины дает рак предстательной железы. В период формирования этой болезни мужчины не замечают симптоматику, которая сигнализирует о злокачественном новообразовании. У женщин же вялотекущую форму дает рак молочной железы. Это связывают с тем, что они не ходят на ежегодные осмотры, не делают самообследование, маммографию и УЗИ молочных желез. На прогрессирование рака груди может уходить до 10 лет.

Также считаются вялотекущими опухоли желудочно-кишечного тракта. При первых признаках необходимо выполнить фиброколоноскопию и фиброгастроскопию.



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