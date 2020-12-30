“Обнадеживает выявленная связь”: Ученые рассказали о пользе популярной пищевой добавки в профилактике COVID-19

30.12.2020, 20:48, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы воздействия на человека гормонального препарата мелатонина. По информации исследователей, употребление данной пищевой добавки способно снизить риск заражения коронавирусом.

В исследование медиков, представляющих клинику Кливленда (США), была привлечена большая группа американцев в количестве около 27 тысяч человек. Часть из них принимали пищевую добавку мелатонин, традиционно применяемую при нарушениях сна. После подведения итогов выяснилось, что исследуемые, использовавшие препарат, были на 28% меньше подвержены заражению коронавирусом, чем участники, не принимавшие мелатонин. При этом, по словам специалистов, позитивный эффект среди темнокожих американцев был еще более впечатляющим – у них опасность инфицирования была снижена на 52%. В настоящее время исследователи пока не готовы полностью объяснить такой механизм действия пищевой добавки, однако они отмечают, что лекарство однозначно укрепляет иммунную систему, уменьшая при этом количество острых и хронических воспалений.

“Важно отметить, что данные результаты не предполагают, что люди должны начинать принимать мелатонин без консультации с врачом. Для подтверждения клинической пользы препарата для пациентов с COVID-19 необходимы крупномасштабные обсервационные исследования и рандомизированные контролируемые испытания. Но нас обнадеживает сама выявленная связь и возможность её дальнейшего изучения”, – резюмировал один из авторов научной работы, ведущий исследователь Фейцонь Ченг. Об этом пишет rossaprimavera.ru.