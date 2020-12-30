“Я не пожалела”: Анастасия Волочкова рассказала о предновогодних хлопотах

30.12.2020, 20:48, Разное

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Известная балерина Анастасия Волочкова недавно стала гостьей программы “Вечернее шоу Аллы Довлатовой”, в рамках которой пояснила ведущей о своих предновогодних хлопотах. По словам знаменитости, ей удалось решить ряд насущных проблем.

Одним из таких хлопотных дел являлись коммунальные задолженности, накопившиеся у звезды к декабрю. Тем не менее, Анастасии Волочковой удалось выплатить все необходимые суммы даже несмотря на то, что еще месяцем ранее она с возлюбленным предприняла путешествие на Мальдивы. “У меня нет долгов. У меня были задолженности по налогам, по коммуналке. Но я на Мальдивы улетела без всякого зазрения совести. И я не пожалела. Я заплатила налоги и сплю спокойно”, – подытожила именитая танцовщица. К слову, упомянула она и о том, что после переезда в новое жилище пока не может избавиться от массы ненужного хлама. Переселение осуществилось четыре года назад, и за это время комнаты её дома “обросли” новыми вещами.



Как заявила Волочкова, её гардероб в настоящее время содержит немало предметов нижнего белья, однако на их разбор попросту не хватает времени. Об этом пишет Vokrug.tv.