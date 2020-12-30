Мнение: Коронавирусный спад, политические предсказания и «Лента» про реакцию на вакцину

30.12.2020, 20:38, Разное

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1. Россия пережила глобальный экономический кризис 2020 года гораздо легче крупных европейских стран, но заметно тяжелее, чем тот же Китай, столь удачно для него заразивший весь мир коронавирусом. По экономической устойчивости к кризису мы находимся в одной лигес США. Почему так произошло, объясняет профессор Александр Скоробогатов:

https://asskorobogatov.livejournal.com/59946.html

…хотя у нас с Америкой много различий, по влиянию пандемии на экономику мы оказались в одной группе. Сравнительно лучше себя чувствуют страны Азии и Африки, среди которых можно найти тех, кто в течение кризиса смогли увеличить свой ВВП.

Этому способствовало два фактора, неблагоприятных для демократии и рыночной экономики:

Первый – готовность государства ограничивать людей в перемещении и контактах настолько, насколько необходимо, чтобы предотвратить распространение заразы. Политическая система и менталитет стран европейской культуры исключает для них применение таких мер, что и сделало их более уязвимыми сравнительно с тоталитарными режимами.

Второй – вовлеченность в международное разделение труда. Аграрные страны Африки, экономически слабо связанные с остальным миром, имели меньше причин с ним контактировать и от него заражаться. Их статистика заболеваемости может выглядеть лучше также по причине их бедности, не позволившей проводить массовое тестирование. Поэтому бедные страны не только (и может быть, не столько) меньше подвергались заразе, но и меньше ее замечали. Наконец, бедность имеет и то преимущество, что исключает такое сильное падение дохода, какое возможно при богатстве. Экономика этих стран поддерживается подобно нитевидному пульсу больного на операционном столе, и единственная понижательная динамика, которая для них пока возможна, – это массовое вымирание, только не от заразы, а от голода. <…>

…на экономическую уязвимость к пандемии влияет также специализация. На той же карте можно увидеть неодинаковое влияние кризиса на разные африканские страны. Во время пандемии подорожали многие сельско-хозяйственные культуры, такие как пшеница, кукуруза, хлопок, кофе или сахар. Это обеспечило благоприятное воздействие пандемии на ту часть Африки, где сравнительно развит сельско-хозяйственный экспорт.

Среди развитых экономик достойно внимания то, что США от пандемии пострадали значительно меньше своих соседей. Этому способствовало положение этой страны в качестве центра научно-технического прогресса. Нефтегаз, автопром, транспорт и другие традиционные отрасли просели, зато технологический сектор получил дополнительный импульс к развитию. Такая диверсификация позволила Штатам сравнительно легко перенести кризис.

Подобно Америке, российская экономика хорошо диверсифицирована и, подобно Африке, выигрывает от подорожания сельско-хозяйственных культур и не только. Поэтому ей тоже перепало от роста цен на продукты и другие товары. Правда, оборотной стороной выигрыша наших экспортеров стало снижение покупательной способности рубля из-за подорожания продуктов.

2. Блогер domestic-lynx жалуется, что предсказания в гуманитарной сфере не работают. Мол, предсказатели в этом году не смогли предсказать коронавирус, войну в Карабахе и проигрыш Дональда Трампа на выборах в США:

https://domestic-lynx.livejournal.com/243037.html

На закате года оживляются предсказатели – разного рода и стиля: астрологи, экстрасенсы, футурологи, аналитики, политические прорицатели. Предсказательный рынок имеет свои разделы, подразделы, ниши, целевые группы – всё, как положено на развитом рынке. Для совсем простых, вроде рыночных бабулек – баба Ванга (которая почему-то заготовила прогнозы на сто лет вперёд), для публики позаковыристей, вроде офисных сидельцев или отставных бухгалтерш – хорошо идут супруги Глоба или их коллеги. Ну а для продвинутых и образованных – ну, тут потребны научные аналитики, которые с графиками, таблицами и мудрёными терминами. На самом деле разницы между первыми вторыми и третьими нет никакой. Вернее, она чисто внешняя, эстетическая. <…>

О чём всё это свидетельствует? Да, собственно, о том, о чём непредвзятые и лично не заинтересованные люди знали всегда: никаких общественных наук в настоящее время в наличии не имеется. Потому что наука начинается там и тогда, где и когда возникает возможность систематического предвидения. Смешай эти два вещества – и всегда получишь то-то и то-то. Толкни этот шарик с такими-то начальными условиями – и он всегда окажется там-то и там-то. С этого начинается наука. Нет этого – нет и науки. Что есть? Ну, может, натурфилософия. Или преднаучное собирание фактов. Такое собирание имеется сейчас во всех общественных науках. Как знать, может, в будущем искусственный интеллект, которому ничего не стоит перелопатить эвересты фактов, выделит в них какие-то закономерности. А может, и не выделит. Будущее – темно.

С одной стороны, человеческое общество – это крайне сложная система, поэтому предсказания масштабных политических и экономических событий сбываются реже, чем хотелось бы.

С другой стороны, опытные аналитики обычно и не делают точных предсказаний, а просто говорят о текущих тенденциях и рисках. Когда эти тенденции достигнут апофеоза и выльются в масштабное событие, предсказывать в точности и не нужно. Обычно, информации и так достаточно, чтобы подготовиться к возможному негативному сценарию.

То же самое мы видим и в естественных науках, когда они работают со сложными системами. Например, крайне сложно сказать, сколько именно тропических ураганов и какой именно силы обрушатся на южное побережье США в конкретном году. Но практически точно известно, что эти ураганы будут. Или, например, известно, что Йеллоустоунский супервулкан рванёт, но сложно сказать, когда именно.

Наконец, многие эпидемиологи предсказывали опасность мировой пандемии в ближайшее время, многие военные эксперты говорили о подготовке Азербайджана к войне, на выборах в США люди делали ставки как на Трампа, так и против него.

3. Виктор Мараховский обращает внимание на характерный заголовок «Ленты.Ру»:

https://t.me/vmarahovsky/1738

Я считаю, ув. друзья, что российская медиасфера беспросветно и неизлечимо больна и требует оперативного вмешательства.

Причём больны не только журналисты (наш цех – всего лишь продавцы тупорылого кликбейта), но и заметная часть публики, которая готова кликать либо на что-то возмутительное, либо на что-то оскорбительное.

Я (раз уж конец года и все подводят итоги и пророчествуют) ясно вижу в перспективе некий законный механизм, который наконец установит занудно-буквоедские критерии, по которым за заголовки вроде того, что на скрине, будут неиллюзорно ставить на четыре кости.

