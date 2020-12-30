В Германии собрались продлить жесткий карантин

30.12.2020, 20:33, Новости дня

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Власти Германии намерены продлить карантинные меры до 24 или 31 января, сообщила газета Bild со ссылкой на итоги совещания офиса Ангелы Меркель с канцеляриями премьер-министров земель ФРГ.

Локдаун планируется продлить «на две-три недели». Это означает, что будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не будут работать парикмахерские, а также косметические, массажные и тату-салоны. Под запретом останется размещение в отелях в туристических целях, передает ТАСС.

Единства пока нет между правительством и регионами по вопросу работы школ. Ведомство канцлера настаивает на том, чтобы они оставались закрытыми, но далеко не все федеральные земли поддерживают такую идею. Кроме того, острые дискуссии ведутся по теме оказания помощи пострадавшим фирмам, прежде всего гостиницам и отелям.

С 16 декабря в ФРГ вступили в силу более жесткие карантинные меры, которые будут действовать как минимум до 10 января. Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры земель обсудят, как быть дальше, 5 января.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии.