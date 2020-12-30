Бывший муж Гагариной объяснил запрет на выезд дочери за границу с матерью

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30.12.2020, 20:33, Новости дня
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Бывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков рассказал, почему написал заявление на запрет выезда за границу с артисткой их общей дочери Мии. По словам Исхакова, его никто не предупредил, что Гагарина собирается взять ребенка в путешествие.

«Меня никто не поставил в известность, что мои ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц», – сообщил фотограф в Instagram.

По словам Исхакова, он отправлял официальный запрос с просьбой уточнить, в сопровождении кого, в какую страну и на какой промежуток времени улетает его дочь, однако не получил ответа. Фотограф пояснил, что ребенок не любит и плохо переносит длительные перелеты, о чем Гагариной было хорошо известно. Кроме того, на решение Исхакова подать заявление о запрете выезда повлияла текущая ситуация с пандемией коронавируса. 

«Очень важно – слухи ходят разные, я опасаюсь, – что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно неясен. Я был вынужден написать это заявление в интересах ребенка», – заключил бывший супруг певицы.

В ноябре Гагарина подала на развод с Исхаковым. Ранее источники из близкого окружения пары сообщили, что они расстались после шести лет брака. Позже Исхаков подтвердил, что они с Гагариной больше не живут вместе. Пара воспитывала общую дочь Мию и сына певицы от первого брака Андрея. В августе Гагарина впервые высказалась о разводе с фотографом.



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