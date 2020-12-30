Российских блогеров обяжут показывать новогоднее поздравление Президента России на своих каналах в YouTube

30.12.2020, 20:31, Разное

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В Госдуму поступило на рассмотрение законопроект об обязательной трансляции новогодних поздравлений президента России в сети Интернет. Разработка и принятие законопроекта запланированы на 2021 год.

Согласно внесённому предложению, YouTube-блогеры и стримеры с российским гражданством, имеющие свыше 100 тысяч подписчиков, будут обязаны транслировать в прямом эфире на своём канале новогоднее поздравление президента РФ. При этом на время трансляции должны быть отключены сообщения о пожертвованиях и чат, а также запрещается стримеру комментировать поздравление или высказывать своё мнение.

«Мы каждый год показываем по федеральным каналам поздравление президента, но сейчас молодежь даже не знает о существовании телевизора, только ютубы свои смотрят. Как они могут адекватно подвести итоги уходящего года и понять, что нас ждёт в грядущем году, если не увидят поздравление Владимира Владимировича? Я так вам скажу, мы долгое время закрывали глаза на деятельность блогеров, но они же по сути СМИ. А откуда деньги берут? Налоги платят? Пускай выполняют свой социальный долг перед страной, а если откажутся, мы найдём рычаги воздействия», – заявил автор инициативы Валерий Гарнов.

Одним из первых на законопроект отреагировал известный журналист, ведущий YouTube канала «Соловьёв Live» Владимир Соловьёв: «Я, как истинный патриот России, сразу согласился провести трансляцию новогоднего поздравления нашего президента. А все эти мамкины диссиденты и навальнята, которые отказываются, будут иметь дело с законом и, что ещё хуже для них, со мной лично».

На данный момент трансляция новогоднего поздравления 31 декабря 2020 г. может происходить только по желанию владельца YouTube канала. В случае принятия законопроекта уже с 31 декабря 2021 г. трансляция станет обязательной.