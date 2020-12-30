Светлана Камынина о том, как добиваться своих целей, эффективном средстве от стресса и новом сериале “Настя, соберись!”

30.12.2020, 20:12, Разное

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Как бы вы описали вашу героиню в сериале “Настя, соберись!”?

Алла Кирилловна – “та ещё мадам”, как представляет ее Настя. Такой собирательный образ строгих, дисциплинирующих нас мам, учителей и начальниц. Ее субличность отвечает за дисциплину, самоограничение, которые иногда помогают Насте, и за некоторые бесполезные качества – стыд, излишнее самобичевание, страх чужого мнения.



История главной героини начинается с очень неприятного и даже травмирующего момента в ее карьере. Помните ли вы в своей профессиональной жизни ситуации, за которые вам было неловко?

Конечно, разное бывало. Были недоразумениях, но я предпочитаю о них быстро забывать.

Светлана Камынина в сериале “Настя, соберись!”Насколько нам известно, у вас довольно круто поменялась карьерная траектория. Легко ли вам далось решение уйти из финансов, чтобы стать актрисой?

Это было 20 лет назад, смена этой траектории, я была молода и энергична, ничего не боялась, меня неудержимо влекла моя мечта. И это придало мне силы для действия.



Как справлялись с обучением новой профессии? Какие сложности были? Что вам помогало не отступать от цели?

Не отступать от цели помогает вера. Я не о религии сейчас говорю. Вера в себя и свои силы, в первую очередь. Сложности были, как же без них. Я рассматриваю сложности как возможности для роста, в первую очередь, для меня сложности всегда трамплин для движения вверх.



Полезен ли внутренний голос серьезной Аллы Кирилловны людям в реальной жизни? В каких случаях он может помочь?

Думаю, да. Именно голос внутренней Аллы Кирилловны помогает нам взять себя в руки и доделать работу в срок, вообще везде, где требуется дисциплина и ответственность, Алла Кирилловна незаменима.



Вам уже приходилось играть роль строгой мамы, в том числе, в знаменитых “Интернах”. Помогает сейчас этот опыт? Может быть появились какие-то фишки и приемы?

Ну, в “Интернах” мой персонаж главного врача была в первую очередь руководителем больницы, а уж во вторую – мамой и женой. Фишки и приёмы появляются в работе над любой ролью, но каждый раз я ищу что-то новое. В сериале “Настя, соберись” существование внутренних субличностей главной героини предоставляло нам как исполнителям этих ролей некую свободу и даже, можно сказать, гротескное, иногда “мультяшное”, существование. Это был новый для меня опыт, и он оказался очень забавным.

Кадр из сериала “Настя, соберись!”У Насти в сериале есть несколько субличностей, которые ей помогают. Есть ли у вас такие? Как бы вы их описали?

Внутренний ребёнок – это творческое начало любого человека. Это моя любимая субличность. Через внутреннего ребёнка приходят все интересные идеи, нетривиальные пути их осуществления. Мне кажется, что у всех актеров внутренний ребёнок это основная и подчас единственная субличность.:)

Сильно ли они менялись в течение жизни?

Никогда не задавалась этим вопросом, но я стараюсь делать так, чтоб мой внутренний ребёнок не старел и не скучал.:)



Что вам помогает избавляться от стресса в работе и жизни? Можете дать несколько советов читателям?

Смена деятельности всегда помогает, а иногда очень действенным оказывается порицаемое многими ничегонеделание. Я не сразу этому научилась – позволить себе время от времени ничего не делать. То есть если я чувствую, что у меня нет ресурса, я не давлю из себя, как из тюбика с зубной пастой, энергию и креатив. И это очень помогает. Главное, чтоб безделье долго не длилось. Но стоит позвать на помощь Аллу Кирилловну – и все приходит в норму. С ней не расслабишься!

