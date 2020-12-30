 

Euronews – вакцинация в Белоруссии стартовала досрочно — и без Лукашенко

30.12.2020, 20:04, Новости дня
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Белоруссия стала первой страной после России, где началась массовая вакцинация населения с использованием российского препарата «Спутник V». Причём она стартовала даже с опережением плана, передаёт Euronews. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что делать себе прививку он не намерен, так как у него уже выработался иммунитет после перенесённой летом коронавирусной инфекции.

Массовая вакцинация от коронавируса в Белоруссии началась раньше, чем планировалось. В Минздраве страны сообщили, что на первом этапе российскую вакцину «Спутник V» получат 200 тысяч человек — уязвимые с точки зрения эпидемического процесса категории населения, среди которых работники сфер медицины и образования, торговли. Регистрационное удостоверение препарату было выдано 21 декабря. 

ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ, посол России: Это первая страна, где начинается массовая вакцинация вслед Российской Федерации. Та доброжелательная, очень заинтересованная и очень профессиональная оценка, которая была дана — что вакцина высокой степени гарантии и высокой эффективности, — она тоже стала основанием к тому, чтобы именно в Республике Беларусь вакцина была зарегистрирована первая в системе Минздрава нашей братской, соседской страны. 

Первые зарубежные клинические исследования «Спутника V» также начались на территории Белоруссии. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, у населения будет возможность выбирать из пяти-шести препаратов.

Он также заявил, что сам прививаться не будет, так как у него уже выработан иммунитет после перенесённой им летом коронавирусной инфекции. 

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Вот посмотрите! Потом мне позвоните!

Дата выхода в эфир 29 декабря 2020 года. 



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