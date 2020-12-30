HuffPost – «сделаю всё возможное и невозможное» — Байден пообещал вакцинировать 100 млн американцев за 100 дней

30.12.2020, 20:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Джо Байден обрушился с критикой на действующую администрацию за то, что она якобы слишком медленно распространяет вакцины от коронавируса в США. Избранный президент заявил, что за свои первые 100 дней правления он намерен добиться иммунизации 100 миллионов американцев, пишет Huffington Post.



Reuters

Джо Байден обвинил администрацию Дональда Трампа в провале внедрения вакцины против COVID-19 в США. При этом избранный президент изложил свои собственные планы по быстрой иммунизации как можно большего числа американцев, пишет Huffington Post.

«План администрации Трампа по распространению вакцины сильно отстаёт (от намеченных сроков. — ИноТВ), очень сильно отстаёт», — заявил демократ накануне. По его словам, если нынешние темпы сохранятся, «на то, чтобы привить американский народ, уйдут не месяцы, а годы».

Вакцинация в США проходит медленнее, чем ожидалось, несмотря на то что администрация Трампа дала инициативе имя «Операция сверхсветовая скорость». По официальным данным, к настоящему времени американским властям удалось применить только около 1 из 9 миллионов доз.

Между тем Байден сказал, что изыскивает способы увеличить скорость иммунизации. По признанию политика, он хочет, чтобы к концу первых 100 дней его правления было сделано 100 миллионов прививок, отмечает издание.

Ранее в этом месяце также сообщалось, что Белый дом неоднократно отклонял предложения Pfizer на миллионы дополнительных доз. Теперь США, возможно, придётся ждать эти вакцины до середины лета, пока компания будет выполнять свои контракты с другими странами, считает Huffington Post.

«Я собираюсь сделать всё возможное и невозможное, чтобы направить нас в правильном направлении», — пообещал избранный президент. Он добавил, что будет опираться на Закон об оборонном производстве, чтобы ускорить выпуск вакцин.

Трамп в основном сохраняет молчание о пандемии после проигрыша на ноябрьских выборах. Вместо этого он направил всю свою энергию на поддержку «необоснованных заявлений о фальсификации голосования», даже несмотря на то, что союзники-республиканцы отказываются поддерживать его «крестовый поход», обращает внимание издание.

Тем временем США переживают наихудшую стадию пандемии. Число случаев заражения, госпитализаций и смертей от COVID-19 остаётся высоким, хотя и немного ниже, чем две недели назад. По словам доктора Энтони Фаучи, есть большая вероятность, что эти показатели снова вырастут после празднования Рождества и Нового года, несмотря на предупреждения властей.

Байден попросил американцев прислушаться к предупреждениям о необходимости сохранять меры безопасности. Он также призвал Трампа изменить курс и выступить с аналогичным обращением к согражданам.

«Послушайте, возможность изменить направление этой пандемии у меня появится через три недели, за это время каждый день будут умирать тысячи людей, — заявил Байден. — Если мы просто вместе поднапряжёмся, будем носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, избегать больших собраний в помещении…. я знаю, что всё это нелегко сделать. Но я прошу вас принести жертву. Ведь вы уже приносите огромные жертвы каждый божий день».