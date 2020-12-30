 

112 – землетрясение в Хорватии нанесло ущерб украинскому посольству

30.12.2020, 20:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В результате землетрясения в Хорватии здание украинского посольства в стране понесло незначительный ущерб. Как пишет «112 Украина», пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что, по предварительным данным, среди пострадавших в результате землетрясения украинских граждан нет.


Reuters

В результате землетрясения, которое произошло в Хорватии 29 декабря, украинское посольство понесло незначительный ущерб. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«По информации посольства Украины в Хорватии, 29 декабря в 60 километрах от Загреба было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,3. Стихийное бедствие было ощутимо по всей стране. В эпицентре землетрясения нанесён значительный ущерб зданиям и коммуникациям. Здание украинского посольства также получило незначительные повреждения. Сотрудники не пострадали», — отметил Николенко.

По его словам, посольство Украины в Хорватии открыло горячую линию для обращений украинцев, которые нуждаются в помощи, находясь на территории этой страны.

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил в Twitter, что среди пострадавших в результате землетрясения в Петрини, по предварительной информации, украинских граждан нет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил в Twitter соболезнования гражданам Хорватии, которые потеряли своих близких или пострадали в результате действия стихии.

«Глубоко соболезную нашим хорватским друзьям в связи с мощным землетрясением в 6,3 балла с эпицентром близ города Петриня, который привёл к значительным разрушениям и повреждениям. Мои искренние соболезнования пострадавшим. В эту трагическую минуту Украина вместе с дружественной нам Хорватией», — подчеркнул глава украинского МИД.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в центре Европейской России

20.11 / Димопулос показала, как выглядит на неудачных снимках

02.11 / Пентагон начал отзывать и менять военных атташе в ряде стран мира

19.07 / В Австрии начали обучать собак находить людей с COVID-19 по запаху

02.07 / Художник из Москвы сделал обновленную Конституцию частью интерьера

15.12 / Навальный: Мы просто не представляем с вами того развала, который царит в ФСБ

27.10 / В Сети показали новый прототип электрического GMC Hummer EV

18.11 / Эксперт Охрименко обвинил менеджера “Укрзалізниці” Эзугбая в давлении на бизнес

15.07 / «Почта России» подтвердила уголовное дело в отношении топ-менеджера компании

31.08 / Трамп и мэр Портленда обменялись критикой после смертельной стрельбы в городе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска