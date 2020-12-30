ДОМ.РФ рассматривает возможность синхронизации программ по туризму и благоустройству

30.12.2020, 13:58, Разное

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Гендиректором ДОМ. РФ, Виталием Мутком накануне было сделано заявление для репортёров. Он рассказал, что полностью поддерживает синхронизацию ряда программ, необходимых для повышения комфорта городской среды.

Мутко отметил, что хочет увидеть совместную работу программ по развитию туристической отрасли и фонда ДОМ. РФ.

Гендиректор отметил, что в настоящее время проводятся активные работы по развитию российских городов. Данные проекты были инициированы и воплощены в жизнь институтом жилищного развития и проводятся согласно стандартам, которые предусматривают оптимальное развитие территориальных структур, плюс, создания спецпроектов и планов, необходимых для полноценной оптимизации пространственного развития. В настоящее время подготовлены все необходимые документы чтобы провести подобные действия с Кисловодском, Суздалью и несколькими другими населёнными пунктами с благоприятной для туристов средой.

Мутко рассказал, что на сегодняшний день актуальным решением станет объединить усилия по увеличению комфортабельности городов, совершенствованию инфраструктуры и создания условий для привлечения туристов. Сотрудники компании стали инициаторами в оказании помощи по усовершенствованию определённых городов, на побережье Чёрного моря. Например, создание мастер-плана Сочи начнётся в ближайшем будущем.

Фонд ДОМ. РФ занимается разработками планов и концепций для того чтобы установить правильный подход к повышению комфортабельности российских городов. Сотрудники фонда также подготовили ряд стандартов, согласно которым будет осуществляться оптимальное территориальное развитие. Также опубликованы рекомендации правильной застройки новых территорий и развития уже застроенных городов с приданием им индивидуальных особенностей.

Основная задача спецпроекта “Формирование комфортной городской среды” благоустройство общественного пространства и территорий во дворах жилых домов. Он успешно работает с 2017 года, благодаря поручению российского президента Владимира Путина. В данный момент это часть крупного проекта “Жилье и городская среда”.

Данная федеральная программа ставит перед собой цель существенно повысить комфорт в городах России. Авторы и руководители проекта считают, что в последующие пять лет у них получится в два раза уменьшить количество городов с неблагоприятной обстановкой и повысить количество привлекательных для иностранных туристов населённых пунктов до 60%.