Диетолог напомнила о вредных продуктах на новогоднем столе

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30.12.2020, 19:58, Разное
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Анжелика Дюваль, диетолог, пояснила о вредном продукте, который есть в каждом праздничном меню. Специалист рекомендует убрать со стола хлеб.
Во время новогодних застолий люди часто переедают и набирают лишние килограммы. Чтобы не возникало проблем со здоровьем необходимо придерживаться несложных правил пищевого поведения и не употреблять вредные продукты. Диетолог заявляет, что за праздничным столом лучше всего не есть хлеб. Ранее его употребляли с постной пищей или вместо еды, а сейчас готовят много еды, хлеб становится калорийным продуктом и только способствует появлению ожирения.

Эксперты напоминают, что лучше всего начинать застолье с овощей, которые окажут положительное влияние на желудочно-кишечный тракт и помогут справиться с тяжелой пищей. Не нужно забывать о приемах пищи 31 декабря. Также диетологи рекомендуют выпить пару стаканов воды до пиршества, чтобы не случилось обезвоживание. Основной напитком должен быть несладким и без газа. Чтобы предотвратить переедание необходимо положить на тарелку то количество еды, которая будет съедена за вечер. На новогодний стол надо готовить только блюда, которые любит семья. В гостях также стоит употреблять любимые кушанья.

Утром 1 января специалисты советуют либо устроить детокс, либо возвращаться к привычному режиму питания. Детокс лучше делать с овощами и большим количеством зелени, а вот сок лучше исключить. Также восстановиться перед рабочими буднями помогают легкие физические нагрузки. Избавляться от лишних килограммов можно с помощью бега, танцев, аэробики, велотренажеров. Такая активность разгоняет организм и заряжает его энергией.



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