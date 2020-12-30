Американский ученый назвал замедляющие старение мозга четыре шага

30.12.2020, 19:58, Разное

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Американский профессор психиатрии Гэри Смолл недавно дал интервью одному из зарубежных изданий, в котором поделился измышлениями, касающимися проблемы старения мозга. На основании результатов ряда исследований эксперт назвал четыре шага, способных замедлить упомянутый процесс.

В качестве одного из первых шагов исследователь упомянул о физической активности, высвобождающей белки, стимулирующие мозговые клетки. Так, всего треть часа ежедневной быстрой ходьбы способна резко снизить риск деменции. Кроме пассивного образа жизни, не менее губительным фактором для здоровья мозга Гэри Смолл считает наличие избыточной массы тела, справиться с которой может корректировка рациона питания. По его словам, употребление омега-3 жирных кислот, содержащихся в рыбе и орехах, помогает бороться с воспалительными процессами, а растительная пища в виде фруктов и овощей обеспечивают противостояние окислительному стрессу, приводящему к износу клеток мозга. Таким образом, здоровая диета и сопутствующее ей снижение веса приводят к улучшению памяти уже за пару недель. Также людям, стремящимся избежать болезни Альцгейцмера, необходимо избегать стрессовых ситуаций, в процессе которых выделяется гормон кортизол, повреждающий, к слову, кроме мозга, еще и сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт.

Подытоживая свои измышления, Смолл напомнил и о важности социальных контактов, тренирующих мозг. Десятиминутный эмоциональный разговор способен снизить стресс и защитить мозговые нейроны. Об этом пишет Focus.