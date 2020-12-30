В Великобритании установлен рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

30.12.2020, 17:52, Новости дня

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В Британии зарегистрировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки – 981 человек, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в Британии зафиксировали 50 тыс. 23 случая коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства.

Всего с начала пандемии заболевание зарегистрировано у 2 млн 429 тыс. 49 человек, умерли 72 тыс. 367 человек.

В среду британские власти с 31 декабря объявили о расширении ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на большую часть территории страны.

Во вторник число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Британии установило рекорд, в стране за 24 часа диагностировали 53 тыс. 135 случаев коронавируса.