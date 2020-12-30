Суд в Москве арестовал россиянина по делу о гостайне

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30.12.2020, 19:52, Новости дня
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Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО до конца февраля 2021 года Николая Колабухова, подозреваемого по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 29.12.2020 в отношении Колабухова Николая Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 283.1 УК РФ (Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021», – сказал источник РИА «Новости».

Колабухова обвиняют в совершении преступления по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы России». Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

В начале декабря Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Анатолия Губанова, подозреваемого в государственной измене.



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