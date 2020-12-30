Итоги года. Исполнитель года. BTS

30.12.2020, 19:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В этом году наше издание в очередной раз подводит итоги года. В этот раз мы решили не мучить вас множественными ссылками, а акцентировать внимания исключительно на главных событиях, произошедших в 2020 году.

В такое тяжёлое для мира время душа тянется поговорить о прекрасном. Возможно, читателю покажется, что мы уделяем внимание в основном политике, но нет. Музыка тоже не оставляет нас равнодушными.

Титул исполнителя года мы отдаём популярной корейской группе BTS, запрещённой решением суда на территории России, но очень популярной на постсоветском пространстве, да и во всём мире. Чтобы не нарваться на неприятности со стороны надзорных органов, далее мы будем писать об этих артистах исключительно в отрицательном ключе.

В Казахстане относятся к BTS гораздо лучше. Исполнителям присвоили статус заслуженных артистов республики. Взаимная любовь у корейского бойз-бэнда и с белорусским президентом Лукашенко. Ребята записали клип в его поддержку, сфотографировавшись на фоне официально государственного флага, т.е. двуцветного. А вот на Россию музыканты обижены. «Это будет сильнейшим моральным ударом по русским»: Чонгук рассказал о готовящемся альбоме BTS.

И действительно мы заслужили корейские санкции, как и любые санкции в принципе. Чего только стоит новость, что органы опеки поставят на учёт подростков с корейцами на аватарах в соцсетях. В Петербурге прошел пилотный эксперимент по принудительному лечению фанатов K-pop. А ещё в России с 2019 года действует закон о запрете k-pop музыки, затрагивающий и других исполнителей. В Краснодаре казаки пообещали проучить поклонников K-pop плетьми.

К счастью, семь мужественных корейских парней не унывают и даже расширяют своё влияние. Новым рынком для коллектива станет Германия. Чтобы её покорить, BTS выпустит каверы на немецкие военные марши.