Мнение: 36 карт Клавдия Элиана

30.12.2020, 19:36, Разное

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У нашего новогоднего программирования есть еще одна приятная сторона.

И в этом отчасти смогут принять участие даже те, кто на тесте не был.

Сейчас мы будем разбирать правильные ответы на задания. И в тех ресурсах, о которых вы на тесте дали правильный ответ, вы можете рассчитывать на неплохую ситуацию или на хорошую динамику. То есть этот ваш ресурс не то что лучше, чем у других, но движение в нем положительное. Это не значит, что в других ресурсах у вас ситуация хуже. Она может быть стабильно неплохой, а в этом – движение к лучшему.

Но обратите внимание. Эта часть касается именно того ресурса, по поводу которого вы сознательно отвечали. То есть имидж у всех значит имидж, экономика экономику и так далее. Потому что, осмысливая задание, вы имели в виду конкретный ресурс, и ваш календарный год тут ни при чем.

Я прошу не увлекаться Зодиаком тех, кто хочет понять ресурсы и вообще понять. Хотя я и привожу сведения о пифагорейской четверице, это не означает, что я рекомендую читать ту чушь, которую пишут про нумерологию в популярных изданиях, про “квадраты Пифагора”. Читать на все такие темы нужно только самых хороших авторов, а если не ясно, кто хорош, читайте только классиков. У Пифагора много числовых квадратов и интересных числовых таблиц (в том числе таблица умножения), он великий математик. Но когда люди пытаются взять его сложную систему и приложить к своему быту, получается сплошная профанация и кормление короны. То же самое касается и астрологии. Ничего звезды не говорят про ваш ремонт на даче или измены вашего бойфренда. Не натягивайте звездное небо на свой ночной горшок, это не только глупо, но и некрасиво. Если вы астролог, всерьез изучающий астрологию, изучайте, но имейте в виду, что астрология не может быть проще астрономии, как алхимия не может быть проще химии и физики. Это науки не для дураков и не для лентяев, хотя дураки и лентяи очень их любят. Понятно почему любят?

Индивидуальный солнечный год (когда первый ресурс начинается со своего солнечного знака) имеет значение, когда мы говорим о новогоднем программировании, поскольку с самого рождения человек считает каждый свой год со дня рождения. Так у Скорпионов год начинается со дня осени, а у Козерогов со дня зимы. С Нового года человек тоже год считает, но и со дня своего рождения, таким образом совмещаются два его календаря (и третий круг – золотое руно, когда речь о ресурсах), и это можно учитывать, когда занимаешься вот такими вещами, которыми мы занимались вчера.

Так же можно в какой-то мере учитывать своеобразие своих ресурсов из-за влияния солнечного года. То есть когда ваш имидж связан с экономикой, если вы Телец, или с искусством, если вы Лев. Это имеет место быть, и я про это расскажу еще, но не придавайте этому слишком много значения. От знака вашего Зодиака (положения Солнца в знаке) зависит только некоторая часть вашей конституции, очень незначительная, но и от всей вашей конституции зависит только часть вашей жизни. Главное – это ваш локус контроля.

Хороший локус контроля любую конституцию превращает в подарок судьбы.



Любая конституция при поведении в границах превращается в золото. А при выходе из границ превращается в черепки даже самая золотая конституция. Надо помнить об этом и никогда не пытаться кормить свою корону эзотерикой. Она не для бытовых и материальных нужд. Для бытовых и материальных дел нужна только скромность и трудолюбие.

Привожу задания с 22-го теста, а ниже правильные ответы. Не проходившие тест могут попробовать выбрать прежде чем читать правильный ответ.

Однако надо обязательно иметь в виду вот этот вот описание 12 благ древними египтянами. Обучающий смысл теста только в совмещении того и другого.

Благо №1. Имидж

Ниже приведены 3 главы (1, 14, 30) из 1-й книги манускрипта «Пестрая история» Клавдия

Элиана, древнеримского философа, писавшего на древнегреческом языке. Элиан служил

жрецом в храме Фортуны. Вся его книга о секретах удачи, хоть и выглядит как сборник

исторических анекдотов.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 1-го блага.

1. Удивительно прожорливы полипы и уничтожают без разбора все. Часто они не

удерживаются даже от пожирания себе подобных: чуть только меньший попадется

большему и окажется в мощных сетях его щупальцев, так сейчас же становится его

пищей. Полипы охотятся также на рыб и вот каким способом: они прячутся под

скалами и принимают их цвет, так что делаются не отличимы от камня, и, когда

рыбы плывут к этим мнимым скалам, полипы неожиданно хватают их своими

щупальцами, как сетями.

14. Аристотель говорит, что лебедь отличается многочисленностью и красотой

своих птенцов, а также воинственным нравом. Лебеди ведь нередко разъяряются

один на другого, и дело доходит до схваток, в которых птицы убивают друг друга.

Тот же Аристотель рассказывает, что они иной раз вступают в сражение даже с

орлами, правда защищаясь, а не начиная бой. То, что лебеди славятся своим

пением, — общеизвестно. Я не слышал их песен; вообще, может быть, это не

довелось никому, и все принимают на веру, что лебеди поют. Считается, что голоса

этих птиц особенно прекрасны и сладкозвучны перед концом жизни. Лебеди

совершают перелеты через открытое море, летают и вдоль берегов, и крылья их не

знают усталости.

30. У царя Птолемея был красавец возлюбленный по имени Галет. Сердце этого

отрока было, однако, еще лучше, чем его красота. Птолемей часто повторял ему об

этом, говоря: «Милый мальчик, ты никому не причинил зла, но всем делаешь одно

добро». Однажды Галет ехал верхом рядом с царем. Издали заметив, что каких-то

людей ведут на казнь, он в тревоге сказал Птолемею: «Счастье этих людей, что мы

на конях, и, если ты не против, царь, давай поторопимся и догоним их, чтобы

появиться перед несчастными как Диоскуры. Предстали им достойные спасители,

как говорят о Касторе и Полидевке». Царь не мог нарадоваться на доброту

мальчика и восхищался его сострадательностью; он освободил приговоренных к

смерти, и с той поры еще больше подпал под обаяние любви к нему.

***

Правильный ответ №3.

Многие правильно ответили на это задание.

Но к сожалению мало кто понял смысл, насколько я могу судить из обсуждений.

Элиан – помимо того, что философ, очень изящный тролль. Возлюбленный Птоломея не был так уж добр и хотел лишний раз покрасоваться, представ Спасителем на коне. Однако ослепленный любовью Птоломей даже очевидный порок готов был принять за добродетель и умилялся любимцем со слезами на глазах. Вот это маа херу, эффект обаяния.

Благо №2. Экономика

Ниже приведены 3 главы (19, 26, 36) из 2-й книги манускрипта «Пестрая история»

Клавдия Элиана, древнеримского философа, писавшего на древнегреческом языке.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 2-го блага.

19. Победив Дария и завоевав персидское царство, Александр исполнился гордыни

и, опьяненный неизменно сопутствовавшим ему счастьем, уверовал в свою

божественную природу и потребовал, чтобы эллины объявили его богом. Это

смешно, ибо чего царь был лишен от роду, он, несмотря на все настояния, не

мог получить у людей. Каждый народ по-своему отнесся к приказу царя, а

лакедемоняне вынесли постановление: «Если Александру угодно быть богом, пусть

будет», — истинно по-лаконски насмеявшись над его безрассудством.

26. Аристотель сообщает, что жители Кротона называли Пифагора гиперборейским

Аполлоном. В один и тот же день и час его, как прибавляет философ, многие

видели одновременно в Метапонтии и Кротоне. Во время состязания, поднявшись с

места, Пифагор показал там свое золотое бедро. По словам того же Аристотеля,

с Пифагором заговорила река Кос, через которую он переправлялся, причем

многие слышали это своими ушами.

36. Когда в старости Сократ захворал и кто-то спросил его, как идут дела,

философ ответил: «Прекрасно во всех смыслах: если мне удастся поправиться, я

наживу больше завистников, а если умру — больше друзей».

***

Правильный ответ №2.

В этом отрывке суть того, что называется бренд.

Если хотите, давайте обсудим это задание подробней. Но всех, кто, как обычно, будет оправдываться, почему выбрали другое задания, я сразу удалю из группы. Совсем не интересно, почему вы выбрали другое, народ. Сколько угодно может быть причин. Все три задания так или иначе относятся к ресурсу экономики. Интересно обсудить, насколько вы понимаете, что такое бренд и каково его влияние на рынке. Маркетологи есть среди правильно ответивших?

Благо №3. Учеба

Ниже приведены 3 главы (2, 27, 35) из 3-й книги манускрипта «Пестрая история» Клавдия

Элиана.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 3-го блага.

2. Однажды к клазоменцу Анаксагору, поглощенному беседой с друзьями, подошел

какой-то человек и сообщил, что оба его сына умерли. Он спокойно сказал: «Я

всегда знал, что породил смертных».

27. Я знаю рассказ о жизни Платона, достоверность которого внушает мне

сомнение. Он таков: Платон, сын Аристона, удрученный бедностью, решил

отправиться в поход, но отказался от своего намерения уже в лавке оружейника

после встречи с Сократом, ибо тот повел беседу о том, чем Платону подобает

заниматься, и уговорил его посвятить себя философии.

35. Существует аттическое предание, согласно которому в прежние времена в

Академии нельзя было даже смеяться, ибо сюда старались закрыть доступ какой

бы то ни было несерьезности и легкомыслию.

***

Правильный ответ №3.

Элиан, сам будучи шутником и ненавистником тирании, потешается над этим обычаем. Однако, именно это и есть учеба. Почтение и даже трепет к тому, что вы хотите изучить. Любые шутки и насмешки – взгляд сверху, в лучшем случае – на равных. Это нужно запомнить. К себе надо относиться с самоиронией, к проблемам и тяготам с юмором, а вот к тому, что вы хотите изучить – очень серьезно. Иначе не изучите.

Благо №4. Семья

Ниже приведены 3 главы (6, 13, 24) из 4-й книги манускрипта «Пестрая история» Клавдия

Элиана.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 4-го блага.

6. Лакедемоняне, задумав разрушить Афины, испросили на этот счет у

бога оракул. Он ответил: «Нельзя занести меч на святыню Эллады».

13. Эпикур из Гаргетта утверждал: «Кому не довольно малого, тому всего

мало» — и был готов, по его словам, питаясь одним хлебом и водой, поспорить с

Зевсом, кто из них счастливее. Как при этом можно прославлять наслаждение, мы

сообщим в другом месте.

24. Однажды, когда Леопреп Кеосский, отец Симонида, сидел в палестре,

несколько юношей, бывших между собой в дружбе, обратились к нему с вопросом,

как им впредь сохранить добрые отношения. Он ответил: «Уступайте друг другу в

гневе, не поддавайтесь раздражению и не распаляйте один другого».

***

Правильный ответ № 1.

Очень важно понимать, что Семья – это не просто конкретные близкие родственники, а сам принцип уважения к предкам и их святыням. Круг друзей может быть ближе, чем семья. От семьи может никого не остаться, но при этом ресурс Семья останется и будет создавать твердую почву под ногами человека, если он хорошо понимает, что такое культурные корни и основы, если он уважает традиции. Если у человека эта база отсутствует, он подвешен над пропастью, опоры под ногами у него нет.

Благо №5. Искусство

Ниже приведены 3 главы (3, 8, 21) из 5-й книги манускрипта «Пестрая история» Клавдия

Элиана.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 5-го блага.

3. Аристотель говорил, что Геракловы столпы прежде назывались столпами

Бриарея. Но так как Геракл очистил от чудищ землю и море и оказал людям

множество добродеяний, ради него презрели память Бриарея и назвали столпы

именем Геракла.

8. Насмешки и поношения не стоят, мне кажется, ничего: если им противостоит

крепкий духом человек, они не действуют; иное дело, если человек слаб и

ничтожен — насмешки не только задевают его, но доводят подчас до гибели.

Доказательство тому следующее: Сократ на издевательства комедии отвечал

смехом, а Полиагр повесился.

21. Согласно некоторым источникам, молва о Медее лжива — не она, а коринфяне

убили ее детей, и миф о Колхиде, как и самое трагедия, были придуманы

Еврипидом по просьбе коринфян. Мастерство поэта явилось причиной того, что

вымысел победил правду; а из-за преступления перед детьми Медеи коринфяне по

сей день, как передают, приносят на их могиле заупокойные жертвы, воздавая

необходимую дань безвинно погибшим.

***

Правильный ответ №3.

Сила искусства выражена в этом отрывке лучше всего. Художественный персонаж не только полностью затмевает свой прообраз, но и становится бессмертным.

Благо №6. Здоровье

Ниже приведены 3 главы (2, 7, 13) из 6-й книги манускрипта «Пестрая история» Клавдия

Элиана.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 6-го блага.

2. Когда Исад был еще мальчиком и закон не призывал его к военной службе,

он убежал из гимнасия на поле боя. Лакедемоняне наградили его венком за

проявленную доблесть, но присудили к денежному штрафу за то, что он

принял участие в битве до положенного срока и сражался, не имея

полагающегося спартанцу оружия.

7. Когда лакедемоняне, поправ священные законы, выгнали из тенарского храма и

убили прибегших к его защите просителей илотов, разгневанный Посейдон наслал

на их страну столь страшное землетрясение, что от всего города уцелело только

пять домов.

13. Божество на благо людям устроило так, что тираническая власть не

переходит дальше второго колена, — оно либо сразу, как сосну, подрубает жизнь

тирана, либо отбирает у него наследников. За все время эллины насчитывают

лишь три случая наследованных внуками тираний: тиранию Гелона в Сицилии,

Левконидов на Боспоре и Кипселидов в Коринфе.

***

Правильный ответ №1.

В описании духовный подвиг противопоставлен нарушению норм безопасности и здоровья. Считается, что победителей не судят, но в данном случае даже герой-победитель был приговорен к штрафу за нарушение закона, который разрешает воевать только с определенного возраста и обязательно иметь при себе необходимую защиту.

При всем аскетизме и героизме здоровье для спартанца было превыше всего. Вникните в это и вы поймете, почему именно спартанцы были самыми сильными воинами, почему именно с ними связано больше всего легенд о волшебстве смелости и силы.

Если время спать или есть или заниматься физкультурой, вы должны отложить все великие дела, иначе вскоре у вас не будет сил на великие дела.

Благо №7. Любовь

Ниже приведены 3 главы (1, 9, 21) из 7-й книги манускрипта «Пестрая история» Клавдия

Элиана.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 7-го блага.

1. Об ассириянке Семирамиде существует множество различных рассказов.

Динон же сообщает следующее: она была красивейшей из женщин, хотя и

мало заботилась о своей наружности. Молва об ее красоте достигла ушей

ассирийского царя, и он призвал Семирамиду ко двору, а увидев,

влюбился. Тогда Семирамида попросила дать ей царские одежды и разрешить

пять дней править Азией, чтобы все делалось, как она повелит. Просьба

не встретила отказа. Когда царь посадил Семирамиду на трон и она

почувствовала, что все в ее руках и в ее власти, она приказала

дворцовой страже умертвить царя. Так Семирамида завладела ассирийским

царством.

9. Разве это не свидетельство великой скромности, по крайней мере я так

думаю, если супруга Фокиона носила его гиматий и не искала шафранных или

привезенных из Тарента одежд, всяких накидок, богатого верхнего платья,

головных повязок, покрывал, разноцветных хитонов. Прежде всего она одевалась

своей скромностью, а потом уже думала о самой неприхотливой одежде.

21. Цезарь не считал ниже своего достоинства посещать Аристона, а Помпей —

Кратиппа. Хотя они были могущественны, оба ценили тех, кто был в состоянии

оказать им помощь, и искали, несмотря на свою силу, общения с ними, ибо не

просто стремились властвовать, но желали властвовать славно.

***

Правильный ответ №3.

Как ни странно, многие ответили правильно, хотя вариант выглядит парадоксальным, поскольку идет речь не о любовниках, а об учителях.

Однако, суть любви непосредственно в том, чтобы найти “другое Я”, человека, который поможет вам стать лучше, станет вашим учителем, не являясь при этом родительской фигурой, а будучи равным вам. Секрет такого влияния в том, что вы в полной мере отделяете от человека свои границы, видите в нем отдельного от себя субъекта, но одновременно и самого близкого вам человека. Это и рождает то специфическое уважение, которое называется “любовь” и дает эффект духовного роста. Кто хорошо понимает эту мысль и может объяснить?

Благо №8. Секс

Ниже приведены 3 главы (2, 7, 15) из 8-й книги манускрипта «Пестрая история» Клавдия

Элиана.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 8-го блага.

2. Существует такой аттический обряд: закалывают быка и всех и вся по

очереди судят за убийство и оправдывают; обвинительный приговор

выносится ножу — он признается убийцей быка. Этот день называется

праздником Диполий или Буфоний.

7. После победы над Дарием Александр отпраздновал свою свадьбу и свадьбы

своих друзей. Всего было девятнадцать мужчин и столько же брачных покоев. В

мужской пиршественной зале стояло сто лож, каждое из которых имело серебряные

ножки, ложе же Александра — золотые. Все они были накрыты пурпурными

узорчатыми покрывалами из дорогих иноземных тканей.

15. Одержав при Херонее победу над афинянами, Филипп был горд своим успехом,

однако обуздывал себя и не преступал дозволенной границы. Поэтому он считал

необходимым, чтобы каждое утро кто-нибудь из рабов напоминал ему, что он

человек, и назначил для этого особого слугу. Царь, говорят, не покидал своих

покоев и никого не допускал к себе, пока слуга трижды не повторял ему эти

слова.

***

Правильный ответ №1.

В папирусе есть подсказка, поскольку там бык молотит зерно, а в главе Элиана речь о празднике Буфоний в честь молотьбы зерна. Но желательно было опираться не на простую цепь образов и ассоциаций.

Это очень важный образ для ресурса секса: закалывание жертвенного быка и обвинение в этом не человека, а жертвенного ножа.

Сексуальный ресурс – единственный безличный ресурс, ресурс, где корона вредит более всего, где умение отключать голову, но оставаться в границах при этом, равнозначно прокачке ресурса. Если вы хорошо понимаете, что в сексуальном общении вашей личности нет, но за все эта ваша личность будет отвечать, значит вы понимаете суть секса. Это как с животным. Если ваша козел съест соседскую герань, отвечать перед хозяйкой герани будете вы. Однако вы – не козел, а отдельная живая сущность. Так и ваше сексуальное начало. Кто-то понимает эту мысль?

Благо №9. Альтруизм



Ниже приведены 3 главы (5, 34, 35) из 9-й книги манускрипта «Пестрая история» Клавдия

Элиана.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 9-го блага.

5. Фемистокл не дозволил Гиерону, прибывшему со своими конями в Олимпию,

участвовать в играх, сказав, что тот, кто не разделил со всеми величайшей

опасности, не должен принимать участие в празднестве. Слова Фемистокла

заслужили общее одобрение.

34. Как-то Диоген, прибыв в Олимпию и заметив в праздничной толпе богато

одетых родосских юношей, воскликнул со смехом: «Это спесь». Затем философ

столкнулся с лакедемонянами в поношенной и неопрятной одежде. «Это тоже

спесь, но иного рода», — сказал он.

35. Сократ обратил внимание, что Антисфен старается выставить напоказ дыры на

своей одежде, и сказал: «Перестань красоваться».

***

Правильный ответ №3.

Все три варианта (как и в других заданиях) относятся к ресурсу, однако лучше всего выражает суть этого ресурса умение молчать о своем аскетизме и альтруизме, о своих добродетелях.

В этом ресурсе как нигде решето означает противоположное. Если человек рассказывает, как он любит свет и добро, это жадный и мелочный человек. Если человек скрывает свои добродетели, этот человек щедрый. Самое худшее для этого ресурса – жаловаться на невзгоды, тянуть из других людей сострадание и одобрение. Вот это нужно обязательно понимать, тогда станет очевидно, почему “делай добро и кидай его в реку”. Почему?

И, кстати, помните задание про этот ресурс из 15-го теста? Сможете сопоставить? Про то задание многие говорили, что оно самое загадочное. А теперь?

Благо №10. Работа

Ниже приведены 3 главы (10, 14, 19) из 10-й книги манускрипта «Пестрая

история» Клавдия Элиана.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 10-го блага.

10. Когда искусство живописи только начало развиваться и было еще в пеленках,

художники рисовали так неискусно, что принуждены были писать над

соответствующими изображениями: «это бык», «это лошадь», «это дерево».

14. Сократ утверждал, что бездеятельность — сестра свободы. В доказательство

он приводил свободолюбие индийцев и персов, народов, которые весьма

непредприимчивы, и, наоборот, в высшей степени оборотистых фригийцев и

лидийцев, привыкших к игу рабства.

19. Киренец Евридам добился победы в кулачном бою; однако во время поединка

противник выбил ему зубы, и Евридам вынужден был проглотить их, чтобы тот

ничего не заметил.

***

Правильный ответ №2.

Хотя Элиан явно симпатизирует бездельникам, суть работы все-таки в том, что он называет “рабство”.

Запомните эту главу, если хотите понимать, как строить карьеру и как устроен зеленый виноград всех неуспешных в работе людей. Если вы хотите свободы в этом ресурсе, у вас не будет его. Свободу лучше искать в других ресурсах. Этот ресурс принадлежит Королю, а не Королеве. И Королева в этом ресурсе полностью подчиняется Королю.

Благо №11. Дружба



Ниже приведены 3 главы (6, 9, 12) из 11-й книги манускрипта «Пестрая история» Клавдия

Элиана.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 11-го блага.

6. Однажды в Феспиях поймали какого-то распутника и в оковах вели по рыночной

площади. Приятели освободили его; в результате этого вспыхнуло волнение и

было большое кровопролитие.

9. Хотя Эфиальт, сын Софонида, был крайне беден, он не принял от друзей

предложенных ими в дар десяти талантов, сказав: «Это заставит меня в угоду

вам подчас жертвовать законом, в противном же случае сделает в ваших глазах

неблагодарным».

12. Алкивиад подарил Сократу большой, красиво испеченный пирог. Ксантиппа

сочла, что подношение, посланное любимым любящему, еще сильнее разожжет его

чувства, по своему обыкновению обозлилась и, швырнув пирог на пол, растоптала

ногами. Сократ же со смехом сказал: «Ну вот, теперь и тебе он не достанется».

Кому покажется, что я, рассказывая эту историю, говорю о не стоящих внимания

пустяках, не понимает, что и в поступке такого рода познается истинно

достойный человек, ибо он презирает то, что все считают главным украшением

трапезы.

***

Правильный ответ №1.

Суть дружбы в том, о чем Маяковский писа: “Плохо человеку когда он один, горе одному, один не воин, каждый сильный ему господин, и даже слабые, если двое”. И дальше: “Если в партию сгрудились малые, сдайся, враг. Умри и ляг. Партия – рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак”.

Вот это алхимическое знание, которое знали все цари и полководцы, но которое старались скрывать от народа, потому что мало ли что. И мы видим, что были правы.

Дружба – это объединение людей для какого-то дела, праздного или серьезного, плохого или хорошего, спортивного или политического, превращение их в единый организм. Это очень опасно не только для правителей. Для личности очень опасно попадать в такой монолитный кулак, она полностью утрачивает свою индивидуальность и служит общей цели, одержимо считая ее своей. То есть надо хорошо понимать, что такое дружба. Не заблуждаться на счет своей суверенности в группе. Это атомная реакция, которой единица не может противостоять даже секунды, будь она хоть внутри, хоть снаружи. Влияние друзей огромно, переоценить его нельзя. Поэтому надо быть осторожней с друзьями.

Благо №12. Транс

Ниже приведены 3 главы (11, 15, 29) из 12-й книги манускрипта «Пестрая история»

Клавдия Элиана.

Выберите ту главу, в которой Элиан описывает суть 12-го блага.

11. У подножия Палатинского холма римляне воздвигли храм и алтарь в честь

богини Лихорадки.

15. Рассказывают, что Геракл в детских забавах находил отдохновение от своих

изнурительных трудов. Сын Зевса и Алкмены охотно играл с детьми. На это

бесспорно намекает Еврипид, вкладывая в уста богу слова: Люблю с забавой я

труды чередовать. Геракл произносит их, держа за руку ребенка. Алкивиад однажды застал Сократа

во время игры с маленьким Лампроклом. Агесилай вместе со своим малолетним

сыном скакал верхом на палочке. Отвечая кому-то, кто смеялся над ним за это,

он сказал: «Теперь помалкивай, а сам станешь отцом, тогда будешь говорить». У

Архита из Тарента, человека, посвятившего себя общественной деятельности и

философии, было множество рабов, с детьми которых ему доставляло большое

удовольствие играть; особенно он любил забавляться с ними во время пиров.

29. Платон, сын Аристона, глядя на роскошные дома жителей Акраганта и на их

столь же роскошные пиршества, заметил, что акрагантяне строят так, словно

собираются вечно жить, и едят, словно завтра расстаются с жизнью. Тимей

сообщает, что у них были в ходу серебряные сосуды для благовоний, серебряные

гребни и ложа, целиком сделанные из слоновой кости.

***

Все три варианта очень хороши, но самый правильный №3.

Любить детей и уважать волю богов (даже богиню болезней Лихорадку) – это тоже из заповедей, которые дала богиня Сидури Гильгамешу. Но главное там – другое. Помните из Эпоса о Гильгамеше? Я цитировала не раз:

“Гильгамеш! Куда ты стремишься?

Жизни, что ищешь, не найдешь ты!

Боги, когда создавали человека,

– Смерть они определили человеку,

Жизнь в своих руках удержали.

Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок,

Днем и ночью да будешь ты весел,

Праздник справляй ежедневно,

Днем и ночью играй и пляши ты!

Светлы да будут твои одежды,

Волосы чисты, водой омывайся,

Гляди, как дитя твою руку держит,

Своими объятьями радуй подругу

– Только в этом дело человека!”

Вот это – про ресурс Транс.

Теперь предлагаю обсудить задания, друзья.