Лукашенко обвинил оппозицию в попытке развалить Белоруссию: Буду наглухо стоять

30.12.2020, 19:30, Разное

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Президент заявил, что попытка оппозиционеров устроить цветную революцию в республике провалилась. Поэтому сейчас лидеры движения сидят в теплых кабинетах за границей и придумывают “все новые козни” против Белоруссии.

Они называют себя патриотами, хотя на самом деле таковыми не являются, отметил Лукашенко. Оппозиционеры хотят ликвидировать действующий конституционный строй, развалить экономику и уничтожить страну.

По словам главы республики, ведущую роль в организации массовых беспорядков играет Запад, в частности, Польша, Литва, Эстония, Латвия. Эти страны ведут информационную войну и грозят новыми санкциями.

Главная задача для Лукашенко сегодня – сохранить страну для будущих поколений. Если бы силовики не остановили протесты, вспыхнувшие в августе, то тогда судьба страны была бы плачевной.

Президент добавил, что в ближайшее время не собирается покидать пост. “Пока последний омоновец не скажет мне уходить, я буду наглухо стоять в этой стране”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии уже много месяцев не утихают акции протеста. Оппозиция настаивает на том, чтобы в республике были проведены новые выборы президента. Также они выступают за освобождение всех политзаключенных.