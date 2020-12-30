Председатель Ярославской облдумы погиб в ДТП под Тверью

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30.12.2020, 15:30, Разное
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Днем 30 декабря на трассе Р104 в районе города Клязин в Тверской области автомобиль Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился Алексей Константинов, лоб в лоб столкнулся с Mazda CX-7. Председатель Ярославской областной думы погиб на месте.

Водитель второго автомобиля был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Специалистам предстоит установить причины смертельной аварии. Проверку по факту произошедшего начал Следственный комитет. Алексей Константинов ехал домой, чтобы провести новогодние праздники с семьей.

“Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев”, – рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Известно, что еще утром Алексей Константинов поздравил ветерана в Ростовском районе Ярославской области, а также вручил подарки детям медицинских работников, занятых в “красной зоне” ковидных больниц. С марта 2020 года он возглавлял волонтерский центр “Единой России”.

Алексей Константинов возглавлял региональное отделение “Единой России” с января 2019 года. Депутатом Ярославской областной Думы он был избран еще 9 сентября 2018 года, а спустя две недели – на первом же заседании регионального парламента 25 сентября 2018 года – стал председателем Ярославской областной думы. До этого, с июня 2017 года, он возглавлял Ростовским муниципальным районом Ярославской области.

Он был отмечен медалями “За отличие в военной службе” I степени, “За безупречную службу” III и II степени. У Алексея Константинова остались жена и сын.



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