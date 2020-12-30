“Доктор, что со мной?” Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности

30.12.2020, 19:28, Новости дня

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Заразившаяся неделю назад коронавирусом беременная украинская ведущая Василиса Фролова 29 декабря в Instagram сообщила, что находясь дома, занялась хозяйством.

“Неистово готовлю, убираю, занимаюсь такими вещами по хозяйству, до которых никогда вообще руки не доходили, кайфую от этого невероятно. Доктор, что со мной? Погода? COVID? Или теперь так будет всегда?” – написала она.

Отвечая на вопросы фолловеров о самочувствии, ведущая сообщила, что продолжает лечиться.

“Лечимся, прорвемся”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VasyaFrolova * (@vasyafrolova)

Фролова сообщила о заражении коронавирусом 21 декабря, сообщив, что перестала различать запахи. Ранее, в ноябре, ведущая заявила, что ждет первенца, назвав будущего ребенка корониалом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса, 18 324 человека умерли, 698 190 – выздоровели.