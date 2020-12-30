 

В Николаевской области маршрутка с пассажирами упала в бассейн частного двора

30.12.2020, 19:28, Новости дня
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29 декабря в селе Подлесное Николаевской области маршрутный микроавтобус съехал с дороги, сбил забор частного двора и упал в бассейн. Об этом проинформировала полиция Николаевской области.

“65-летний водитель рейсового микроавтобуса БАЗ сообщением Новая Одесса – Сафроновка, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с дороги, въехал в частное домовладение, где упал в пустой бассейн. В салоне транспортного средства находились 15 пассажиров”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пострадали 59-летний мужчина и 61-летняя женщина, а “водитель и другие пассажиры не травмировались”.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ТСН отмечает, что глубина бассейна – два метра. Травмированных людей доставали местные жители. Госпитализировали мужчину, который выпал из салона на камни.

В салоне маршрутки в момент ДТП было трое детей, говорится в сюжете.

Водитель машины утверждает, что авария произошла из-за отказа тормозов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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