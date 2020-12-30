 

Мнение: Лабораторная работа

30.12.2020, 19:24, Разное
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В интервью “России 24” Голикова сообщила, что от ковида за время эпидемии умерли 70 921 человек. Ещё 45 109 человек умерли по другим причинам, но у всех них был положительный тест на коронавирус (вот это совсем за гранью понимания – если смерть наступила от других причин, то при чем тут коронавирус? Давайте тогда на всякий случай тестировать на герпес, к примеру, и его тоже включать сюда же – цифры получатся еще более внушительные)

Проблема в том, что оперштаб дает совершенно иные данные: на сегодняшний день в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса. За сутки скончались 599 человек (видимо, от коронавируса – хотя это неточно). Всего в стране выявлено 3 131 550 заболевших COVID-19, за весь период умерли 56 426 человек, выздоровели – 2 525 418.

Данные оперштаба тоже вызывают ряд вопросов. Эпидемии не считаются с накоплением. Они считаются понедельно и порегионно. Поэтому графа “Итого” не имеет ни малейшего практического смысла. Это не зарплатная ведомость. Хотя, если нужно поразить воображение большими числами, то почему бы и нет.

Но суть не в этом. Данные Голиковой – 71 тысяча умерших с начала “эпидемии”. Данные оперштаба – 56 тысяч человек. И это уже не статистическая погрешность. Здесь речь идет о принципиальном несовпадении. Вопрос, который возникает, выглядит вполне логичным: чьи данные верны? И вообще – верны ли в принципе данные, если Голикова и оперштаб – это не любители-надомники, а госструктуры? И трудно предполагать, что оперштаб сидит в соцсетях и выуживает информацию оттуда, а Голикова черпает ее из твиттера и Телеграма.

Такой разнобой (“разнотык”, как изящно выразился один любитель продукции фирмы Эппл) – это показатель дееспособности системы, которая не способна собрать сколь-либо достоверные данные. Это базовая информация, от которой и проводятся все мероприятия. И если у вас разница в данных составляет пятую часть, то сомнения возникают во всех данных – Голиковой или оперштаба, неважно. У меня в институте с такой ошибкой измерений никакую лабораторную не приняли бы, а тут решения на высшем уровне принимаются на основании абсолютно недостоверных данных.

С другой стороны, а чему удивляться? Удивительно, как всё это ещё вообще функционирует.

Источник: Эль Мюрид



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