 

Роботы, поступившие на работу в МФЦ, оказались секс-куклами с AliExpress

30.12.2020, 19:11, Разное
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Андроиды Алекс и Даша, поступившие на стажировку в одно из отделений МФЦ в Москве, оказались реалистичными ростовыми куклами из китайского интернет-магазина.

Сходство заметили читатели «Комсомольской правды», они же разместили ссылки на страницы с секс-куклами, похожими на роботов-консультантов из МФЦ. Стоимость одной ростовой секс-куклы составляет 15-20 тысяч рублей, включая подарочную упаковку и доставку. В течение суток все комментарии со ссылками на товары были удалены администрацией сайта как содержащие контент для взрослых.

Специалисты из компании «Промобот» в свою очередь заявили, что роботы являются собственной разработкой компании. Согласно описанию на сайте компании андроиды последнего четвертого поколения способны к отображению 600 вариантов микромимики, имеют 29 подвижных модулей в теле и знают 10 языков.

Стоимость роботов составляет 1,2 – 3 миллиона рублей в зависимости от поколения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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