Мнение: Взрыв в Адене

30.12.2020, 19:10, Разное

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Взрыв в Адене

В среду, 30 декабря, в аэропорту Адена во время прибытия членов правительства Йемена произошло нападение с серией взрывов и стрельбой из автоматического оружия. Нападение началось в момент выхода министров на трап самолета.

Кадры нападения попали на записи корреспондентов местных СМИ, встречавших правительственную делегацию.

Работавшие на месте инцидента журналисты говорят о сильных взрывах и стрельбе. Вероятно, звуки выстрелов были связаны с паникой, так как никаких данных о нападении вооруженных людей пока нет.

Источник в местных органах безопасности, зависимых от STC, заявляет местным СМИ, что в результате нападения были убиты как минимум 5 человек и несколько десятков получили ранения.

«Аль-Арабия» заявляет, что по ее данным, 25 человек было убито и ранено. По другим данным – погибло 12 и ранено 20 человек. В целом, пока можно говорить о примерно 25-35 убитых и раненых.

В аэропорту началась паника, так как атака на аденскую воздушную гавань стала полной неожиданностью для сил безопасности. Можно отметить, по публикуемым кадрам, что основные удары пришлись на терминал аэропорта.

После взрывов членов правительства эвакуировали в президентский дворец и взяли под усиленную охрану, так как не исключена возможность повторного покушения.

Движение «Ансар Аллах» заявило, что не причастно к нападениям на мирных жителей и гражданские объекты в Адене, назвав атаку на аэропорт – битвой террористов и наемников, которые сводят счеты друг с другом. Источники хадистов заявляют, что к атаке мог быть причастен Иран, который таким образом отмечает приближающуюся годовщину гибели генерала Кассема Сулеймани.

Данное правительство представляет собой кабинет министров, действующий на территориях подконтрольных саудовской коалиции, и формально подчиняется президенту Мансуру Хади. Но даже на этих территориях его полномочия оспариваются ОАЭ, Южным Переходным Советом (STC) и исламской партией «Аль-Ислах».

Само собой, против этого правительства выступает движение «Ансар Аллах», а также поддерживающий хуситов Иран. Саудовская Аравия длительное время предпринимает усилия по созданию коалиционного правительства Йемена, куда должны войти представители STC, которым обещано несколько министерских постов, а также несколько должностей заместителей министра.

Несмотря на то, что итоговые соглашения по коалиционному правительству были подписаны еще в начале августа, за прошедшее время сторонам так и не удалось начать реальное выполнение Эр-Риядских договоренностей, что сопровождалось не только дипломатической и аппаратной борьбой, но и прямыми боевыми действиями в южных провинциях страны.

Утром 30 декабря в Эр-Рияде был утвержден новый состав коалиционного правительства, который и отправился в Аден, откуда он формально должен управлять страной.

Прибытие членов правительства в Аден было одним из способов показать хотя бы видимость единства сил, входящих в саудовскую коалицию, и поддержать претензии президента страны Мансура Хади на контроль Адена, который де-факто сейчас управляется губернатором, подконтрольным STC. При этом в самом Адене регулярно происходят нападения сил STC на чиновников и активистов, связанных с правительством Хади, что вынудило Саудовскую Аравию перебросить в Аден дополнительные войска, дабы укрепить позиции хадистов. Так что в первую очередь, нападение в аэропорту Адена наносит удар по позициям Мансура Хади и Саудовской Аравии.

Пока что можно говорить о трех основных подозреваемых.

Атака хуситов — в условиях идущей войны для «Ансар Аллах» члены правительства Хади являются законной военной целью, которую иначе как национал-предателями в Сане не называют. У хуситов есть как подполье в Адене, так и средства поражения, способные не только достичь Адена с контролируемой хуситами территории, но и преодолеть зонтик ПВО. Поэтому среди версий атаки озвучивается возможность удара БПЛА или БПЛА-камикадзе, а также версия с крылатой ракетой. Стоит также отметить, что хуситы достаточно регулярно наносят удары по саудовским аэропортам в Джизане, Асире и иногда в Эр-Рияде, а также по различным авиабазам.

Атака под фальшивым флагом — надо понимать, что внутри STC и в ОАЭ достаточно скептически смотрят на перспективы коалиционного правительства, поэтому силовой саботаж его работы может служить способом срыва Эр-Риядских соглашений. Тем более что нападения на чиновников администрации Хади в последние месяцы участились как на Сокотре, так и в южных провинциях, контролируемых STC.

Террористическая атака — маловероятный, но не исключенный вариант. В Адене действует подполье ИГ1 (организация запрещена в РФ), которое предпринимало за последние годы несколько нападений на чиновников и военных, включая покушение на губернатора Адена, а также точечные ликвидации отдельных лиц. Например, был атакован полковник разведки хадистов, которого выследили и застрелили на улице, после чего видео выложили в интернет. ИГ не заинтересовано в укреплении власти хадистов на территориях, контролируемых саудовской коалицией, потому что в условиях слабой власти хадистов ИГ проще вербовать новых сторонников и обеспечивать частичный контроль над отдельными районами Йемена.

Безотносительно того, кто именно совершил атаку, данное нападение показывает уязвимость правительства Йемена, сидящего на саудовских и эмиратовских штыках. Формальная столица Хадистского Йемена в Марибе находится под угрозой — хуситы уже вышли на ближние подступы к ней. Аден, как показывает сегодняшняя атака, также является уязвимым. В условиях внутреннего конфликта внутри саудовской коалиции и интенсивной войны против хуситов правительству будет крайне трудно продемонстрировать контроль над происходящим.

https://riafan.ru/1362094-vzryvy-i-strelba-v-adene-chto-izvestno-na-16-00 – полностью здесь с фотографиями и видео атаки на аэропорт.

Также на ФАН вышел обзор событий в Йемене за 22 – 28 декабря 2020-го года

Обзор смотри по ссылке – https://riafan.ru/1361139-khadi-prizval-pravitelstvo-iemena-prekratit-vnutrennee-protivoborstvo

Итоговый пост по Йемену будет сегодня или завтра. По Ливии точно завтра.

Сирия – скорее всего 2-3 января. По Донбассу и Украине – 2-3 января – просто до НГ физически все не успеваю закончить.