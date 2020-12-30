Мнение: Вам здесь не рады – говорит Пейпал

30.12.2020, 19:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ну вот, я разобрался в ситуации с Пейпалом. Даже удалось все-таки вывести оттуда все деньги, несмотря на то, что сайт (а Пейпал – это, в сущности, и есть сайт и ничего кроме сайта) так и не заработал. Тут, правда, надо сделать оговорку: не заработал у нас в РФ.

Причина “глобального сбоя”, когда ничего не работает еще с субботы, довольно обескураживающая: всё говорит о том, что “поломки” у Пейпала в России носят вполне рукотворный характер. Грубо говоря, технический персонал данной платежной системы попросту делает всё, чтобы ОТВАДИТЬ россиян от пользования их сервисом! Именно поэтому там “слетели” настройки большинства страниц (включая и страницу “Счет”, и страницу обратной связи с пользователями). Невозможно ни привязать карту, ни вывести деньги – причем без объяснений, просто всё “виснет” навсегда.

Заодно уже неделю не работает многоканальный телефон техподдержки в России; видимо, “для верности” материнская компания перестала заодно и оплачивать телефонный номер с кодом “800”. Теперь все звонки туда просто срываются – и тоже безо всяких объяснений, а сам телефон по-прежнему безмятежно выставлен на русскоязычном сайте Пейпал.

В общем, резидентам РФ – тем, кто упорно пытается продолжать пользоваться “палкой” – усиленно намекают: “Вам здесь не рады”. Очень известное американское выражение, я его часто встречал в книгах. Или – “у нас все сломалось, но чинить мы ничего не будем, потому что – пошли вы нафиг, дорогие россияне!”

Я бы и пошел, но – жалко было денег. Поэтому в какой-то момент я плюнул и решил зайти в свой пейпал… через VPN. И – о чудо! Стоило прикинуться человеком из Кемерова из Венгрии – и все пошло как по маслу! Сразу все стало открываться, банковский счет оказался вполне доступен – всё, как ни в чем ни бывало. Я, естественно, тут же отдал команду выводить всё, что было, на Сбербанк. Система попросила времени “на рассмотрение” – что понятно: ее, видимо, удивило, что человек из Венгрии зачем-то хочет перевести деньги в банк, находящийся в Москве. Но – это оказалось пустой формальностью: не прошло и два дня, как перевод благополучно прошел.

Только что я для интереса слазил на сайт Пейпала без vpn, не скрывая, что я из Москвы. И что ж? Там по-прежнему всё глухо, как в танке – не работает НИЧЕГО, полная разруха. “Телефон техподдержки” тупо сбрасывает звонки. Как-то все слишком откровенно, конечно. С нашим братом перестают церемониться.