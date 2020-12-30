Биолог сообщил, какие животные заразят людей новыми опасными вирусами

30.12.2020, 19:06, Разное

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Илья Артюшин, научный сотрудник лаборатории териологии кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ, заявил, что в мире, возможно, будет новая пандемия, которая окажется страшнее коронавируса. Он полагает, что угроза станет реальностью, если исследователи не отреагируют на нее оперативно.

Мутирование коронавируса заставляет исследователей еще глубже изучать инфекции. Биолог отмечает, что есть болезни с высокими показателями заражаемости и смертельными исходами. Он приводит в пример лихорадку Эбола. Медики и вирусологи смогли быстро локализовать очаг заражения и предотвратить массовое распространение болезни. С COVID-19 не удалось поступить аналогично.

Ученый напоминает о существовании версии о том, что нулевой пациент с коронавирусом был укушен летучей мышью. Также выразил уверенность, что вирус можно подхватить не только от летучих мышей, а и от обезьян и грызунов. Он также не исключает и искусственное возникновение коронавируса, но и не настаивает на подобной версии.

Также специалист считает – некоторые варианты гриппа пришли к людям от свиней и птиц, которые имели контакт с дикими животными. Но если подобные взаимодействия предотвращать очень трудно, то от поедания диких животных лучше отказаться, так как из-за этого в популяцию человека проникает огромное количество патогенов.