 

Британия ужесточила локдаун

30.12.2020, 19:00, Новости дня
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Британские власти с 31 декабря расширили ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией на большую часть территории страны, сообщил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок.

«По причине распространения нового варианта коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений», – сказал Хэнкок, передает ТАСС.

Меры будут действовать в том числе в Бирмингеме – втором по численности городе в Британии.

Во вторник число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Британии установило рекорд, в стране за 24 часа диагностировали 53 тыс. 135 случая коронавируса.

Напомним, новый штамм COVID-19 в Британии становится доминирующим. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.



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