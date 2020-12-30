Британия заказала вакцину AstraZeneca на все население страны

30.12.2020, 19:00, Новости дня

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Британия заказала 100 млн доз вакцины, которую разработали в Оксфордском университете и компании AstraZeneca, сообщил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. По его словам, этого достаточно, чтобы вакцинировать всю страну.

«Мы заказали 100 млн доз у AstraZeneca, этого достаточно для всего населения Великобритании», – сообщил Хэнкок, передает РИА «Новости».

С 4 января для вакцинации этой вакциной будет доступно 5,3 тыс. доз, с февраля – несколько миллионов, заверил министр.

Напомним, в среду британское правительство одобрило использование в стране вакцины от коронавируса, которая была разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V».