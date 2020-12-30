В Шереметьево совершил экстренную посадку самолет

30.12.2020, 18:38, Разное

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В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании “Аэрофлот”, выполнявший перелет в российскую столицу из Симферополя, передает Life.ru. Сообщается, что причиной экстренного приземления стала трещина в стекле лобовой кабины самолета. Сама посадка прошла в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.