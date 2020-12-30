 

Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство. Но только не с Россией – это в законе должно быть капслоком прописано

30.12.2020, 18:36, Новости дня
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Граждане Украины должны получить возможность иметь паспорта других стран, за исключением России. Об этом в интервью ТСН, опубликованном 30 декабря, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

“Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах. Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве. Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко капслоком в законе прописано”, – подчеркнул Кулеба.

По его словам, введение двойного гражданства позволит использовать для развития Украины возможности украинцев, проживающих в других странах.

“Безусловно должны быть серьезные фильтры для получения двойного гражданства, чтобы нельзя было этим манипулировать, чтобы все было четко урегулировано. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос двойного гражданства – это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал. Я видел конкретные примеры в той же Франции, когда родители украинцы и держатся за украинское общество, но их маленькие дети уже растут франкофонами, и их очень трудно удерживать в украинском поле”, – отметил министр.

Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране “существует единственное гражданство”.

13 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций “Европейская солидарность” и “Батьківщина”.

19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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