 

“Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами”. Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился

30.12.2020, 18:36, Новости дня
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Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) в интервью программе “Слава+”, которое вышло 29 ноября на YouTube-канале “Люкс ФМ”, рассказал, что в прошлом в течение трех месяцев работал на таможне.

По словам артиста, пойти туда работать ему посоветовала мама.

“Я соблазнился на таможню, потому что мне сказали, что только дурак может туда не пойти – тебя берут, еще и без денег. Я не мог поверить. Заглянул в отдел кадров, а они посмотрели так: “Заходи!” Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами”, – поделился воспоминаниями артист.

По словам Dzidzio, его взяли на работу, понимая, что он может организовывать полноценные праздники с музыкой и аппаратурой.

“Я попробовал. На третий месяц выглядывал в окно и плакал. Осознавал, что это не мое, мне не нравится такое отношение к людям. Тогда я раз и на всю жизнь запомнил: “Не лезь туда, куда тебе не надо”, – подытожил он.

Певец не уточнил, на какой таможне работал.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Хома родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области. Музыкальный проект Dzidzio был создан в 2009 году. 24 августа 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил ему звание заслуженного артиста Украины.

Артист женат. Его супруга – украинская певица Slavia.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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