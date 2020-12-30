 

В резиденции Штайнмайера поселился лис. Президент ФРГ попросил придумать имя для животного

30.12.2020, 18:36, Новости дня
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В парке берлинского дворца Бельвю, который является официальной резиденцией президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, поселился лис. Сообщение об этом опубликовано 28 декабря в Instagram на странице президента ФРГ.

В посте животное назвали “тайным хозяином дворца”, который чувствует себя в парке непринужденно.

Пресс-служба Штайнмайера пишет, что давно назрела необходимость дать имя зверю.

“Наш вопрос к вам: как назвать нашу дворцовую лисицу? Из всех предложений федеральный президент выберет имя, которое здесь будет официально озвучено”, – сказано в посте.

Когда лис поселился в парке, в сообщении не отметили.

Дворец Бельвю расположен в Берлине, в северной части парка Тиргартен. Дворец стал официальной резиденцией федерального президента Германии в 1994 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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