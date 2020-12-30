Как встретить Новый год, чтобы он был богатым. Интервью Бацман с Лузиной. Трансляция

30.12.2020, 18:36, Новости дня

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Лузина родилась в 1972 году в Киеве. Окончила факультет театральной критики Киевского театрального института (сейчас – Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого). Во время учебы начала сотрудничать с разными изданиями как журналист. Долгое время работала в газете “Бульвар Гордона”.

В 2002 году выпустила свою первую книгу “Моя Лолита”. На сегодняшний день написала несколько десятков рассказов и повестей, в том числе цикл “Киевские ведьмы”. В творчестве Лузиной есть мистические мотивы.