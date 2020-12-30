 

Аргентина делает ставку на «Спутник V» в борьбе с коронавирусом?

30.12.2020, 18:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Аргентине началась массовая вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Первыми прививки сделают медработники, учителя и полицейские. Ранее президент страны Альберто Фернандес назвал критику, звучащую в адрес российской вакцины, «элементом геополитической и торговой войны» и подчеркнул надёжность этого лекарства, передаёт Euronews.

Аргентина делает ставку на «Спутник V»: в стране началась массовая вакцинация от коронавируса российским препаратом. Первые 300 тысяч доз предназначены для медработников. Следующие в очереди на прививку — люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, учителя и полицейские. 

ЭМАНУЭЛЬ ФЕРРИ, врач: Я очень рад. Думаю, у нас появился шанс — и мы обязаны им воспользоваться. Эту вакцину считают вполне надёжной. Проведённые до сих пор исследования показывают, что побочные эффекты закономерны и ожидаемы.

ПРОХОЖИЙ: Базового, полноценного исследования проведено не было. Но это всё, что у нас есть. Когда ситуация настолько серьёзна, лучше синица в руках, чем журавль в небе.

ПРОХОЖАЯ: Я боюсь побочных эффектов, которые могут проявиться со временем. Я не против вакцины! Но из осторожности и из соображений безопасности мне бы хотелось ещё подождать.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес назвал звучащую в адрес российского препарата критику «элементом геополитической и торговой войны». Всего Буэнос-Айрес подписал договор на поставку десяти миллионов его доз, а также одобрил использование вакцин Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca. 

Дата выхода в эфир 29 декабря 2020 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Вучич в ООН поблагодарил Россию

01.12 / НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе из-за России

02.10 / Помпео предостерег против вовлечения третьих стран в Нагорно-Карабахский конфликт

15.09 / В деле об избиении Балуха следствие рассматривает четыре версии

08.07 / Тарифы на мобильную связь в РФ выросли на 8% за полгода

11.08 / Трамп обвинил демократов во вмешательстве в американские выборы

04.12 / Bloomberg включил Путина в список «предсказуемо достойных внимания» персон

29.12 / Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили безопасность Союзного государства

29.12 / Фесенко: В случае роспуска Рады многие депутаты “Слуги народа” не смогут переизбраться, поэтому им невыгодно разрушать монобольшинство

19.11 / Парубий заболел COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска