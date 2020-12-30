 

Франция стала чемпионом мира по уклонениям от вакцинации

30.12.2020, 18:20, Новости дня
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Всего 4 из 10 французов хотели бы получить вакцину от COVID-19, пишет Le Figaro со ссылкой на результаты недавнего опроса, проведённого среди жителей 15 стран. Как отмечает газета, французы оказались чемпионами мира по уклонениям от вакцинации, опередив россиян и жителей Южной Африки. При этом Китай возглавил список стран, жители которых наиболее склонны получить прививку от коронавируса, пишет газета.


Reuters

Всего 4 из 10 французов хотели бы получить вакцину от COVID-19, пишет Le Figaro со ссылкой на результаты опроса, опубликованного 29 декабря. Это исследование присуждает Франции титул «чемпиона мира» среди уклоняющихся от вакцинации стран, ставя её впереди РФ и Южной Африки.

В период, когда Франция находится в самом начале кампании по вакцинации населения, всего 40% её жителей согласились бы получить вакцину против COVID-19, говорится в исследовании, проведённом компанией Ipsos Global Advisor в партнёрстве со Всемирным экономическим форумом.

Как отмечает издание, этот показатель существенно ниже результатов предыдущих исследований, опубликованных в октябре (тогда к вакцинации склонялись 54%) и в августе (59%).

Последние данные службы общественного здравоохранения Франции, опубликованные в начале декабря, также говорят о снижении намерений в отношении вакцинации. По их данным, 53% опрошенных заявили, что хотят или скорее хотят получить прививку.

Как отмечает издание, Франция не единственная страна, где количество намеревающихся получить вакцину относительно низкое. Так, согласно исследованию Ipsos Global Advisor, к вакцинации готовы всего 43% россиян и 53% южноафриканцев. За ними идут Япония (60%), Италия и Испания (62%), затем Германия (65%).

При этом Китай возглавляет список стран, в которых респонденты наиболее склонны к вакцинации (80%), опережая Бразилию (78%) и Великобританию (77%), которая первой начала вакцинацию 8 декабря. А США, где также началась масштабная кампания по вакцинации, являются единственной страной, где число готовых к вакцинации растёт (69% сегодня против 64% в октябре).

По словам газеты,среди жителей 15 стран, принявших участие в опросе, основной причиной уклонения оказывается боязнь побочных эффектов (80% в Южной Корее, 76% в Японии, 72% во Франции). Во многих странах второй по важности причиной являются сомнения в эффективности вакцины. За этим следует общее неприятие вакцин, которое затрагивает около четверти опрошенного населения в РФ (26%) и Южной Африке (23%) и менее 10% в Южной Корее (7%), Японии (8%) и Китае (9%). Во Франции 14% опрошенных считают себя противниками вакцин в целом.

Как пишет Le Figaro, исследование проводилось в 15 странах через онлайн-платформу Ipsos Global Advisor в период с 17 до 20 декабря, в нём приняли участие 13 542 взрослых.



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