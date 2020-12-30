Спикер Ярославской облдумы погиб в ДТП

30.12.2020, 15:08, Новости дня

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Председатель Ярославской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Константинов в среду, 30 декабря, погиб в ДТП в Тверской области по дороге домой, куда отправился на новогодние праздники, сообщили в пресс-службе облдумы.

«Сегодня с утра поздравил ветерана в Ростовском районе, вручил подарки детям медиков, которые работают в «красной зоне», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы УМВД по Тверской области, ДТП произошло на трассе Сергиев-Посад – Череповец. «Водитель – мужчина 1964 года рождения, предварительно, управляя автомобилем Hyundai, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda под управлением женщины 1983 года рождения. Водитель автомобиля Hyundai погиб на месте, женщина доставлена в Кашинскую центральную районную больницу», – сказали ТАСС в пресс-службе.

В полиции отметили, что трасса была обработана реагентами, на автомобилях установлена шины с шипованным покрытием. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Instagram выразил соболезнования родным и близким депутата. «Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев. Выражаю всем, кто знал Алексея Дмитриевича, свои самые искренние соболезнования», – написал Миронов.

Там напомнили, что Константинов с марта 2020 года возглавлял волонтерский центр «Единой России». С июня 2017 года руководил Ростовским муниципальным районом Ярославской области. 9 сентября 2018 года был избран депутатом Ярославской областной Думы, 25 сентября 2018 года – председателем Ярославской областной Думы. В январе 2019 года возглавил региональное отделение «Единой России».

Занимал руководящие должности в государственных и коммерческих организациях. Отмечен медалями «За отличие в военной службе» I степени, «За безупречную службу» III и II степени.