Организация ветеранов «Боевое братство» подвела итоги 2020 года

30.12.2020, 17:08, Новости дня

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Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» подвела итоги уходящего 2020 года. В организации, в частности, сообщили, что провели свыше 30 тыс. мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, «Боевое братство» реализовало проект «От общей Победы – к общему миру!». Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов. Автопробег стартовал во Владивостоке и завершился в городе-герое Москве. Его география – пять федеральных округов, 34 субъекта РФ, 205 муниципальных образований. В проекте приняли участие более 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе организации.

Там сообщили также, что в рамках патриотического воспитания молодежи усилиями региональных отделений проведено 7937 патриотических мероприятий. Ветераны «Боевого братства» провели более 4 тыс. уроков мужества со школьниками.

Отмечается активная работа волонтерской роты «Боевого братства», 43 отделения которых были созданы в российских регионах в этом году. Были проведены две поисковые экспедиции «Ржев. Калининский фронт», в которых приняли участие более 400 волонтеров.

В период вспышки коронавируса актив «Боевого братства» оказал помощь продуктами питания и медикаментами 38 тыс. 860 пожилым людям, выдал 101 тыс. 400 масок, 61 тыс. перчаток, 4 тыс. антисептиков.

В организации отметили, что президент РФ Владимир Путин наградил 20 членов «Боевого братства» памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Первый зампред «Боевого братства», депутат Госдумы Дмитрий Саблин рассказал о приоритетах работы организации на 2021 год. «Мы, анализируя ситуацию в Белоруссии, понимаем, что у этого так называемого общественного возмущения есть свои кураторы и их задача не только внести хаос в Минске, но и рассорить наши братские народы. Именно для недопущения подобной ситуации несколько лет назад создавалось движение «Антимайдан». Сейчас мы видим, что 2021 год в некоторых головах будет посвящен этому. У этих западных кукловодов достаточно марионеток, которые за малое готовы продать свою Родину. Я каждый день последнее время встречаюсь с большим количеством патриотических организаций и сообществ, так вот, мы не допустим никаких волнений на улицах нашей страны. Я и моя команда будет с этим системно заниматься весь 2021 год», – заверил он.