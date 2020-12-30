 

Компьютер на базе процессора «Эльбрус» расшифровал код биткоина

30.12.2020, 17:51, Разное
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Новый российский квантовый компьютер, работающий на базе процессора «Эльбрус-16с», сумел расшифровать код биткоина и взломал сеть первой криптовалюты.

– В этом процессоре нам удалось применить ряд новых технических решений, благодаря чему его вычислительная мощность выросла в несколько раз. Для нового «Эльбруса» расшифровать 64-значный код биткоина – это достаточно простая процедура, для выполнения которой требуется всего лишь 20 минут. Конечно, чтобы не обрушить курс криптовалюты, мы будем не так часто прибегать к ней, но для финансирования дальнейшей разработки процессоров вырученных средств нам точно хватит, – отметил один из создателей процессора «Эльбрус-16с» Александр Ким.

Несмотря на появление сообщения о взломе сети, курс биткоина продолжил свой рост. Как нам сообщил глава одной из крупнейших криптовалютных бирж, трейдеры просто не поверили в успех российских разработчиков.

– Никто не верит, что русские, которые не могут сделать нормальный автомобиль, сделали такой процессор. Но если это правда – нашей сфере придёт конец, – отметил собеседник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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