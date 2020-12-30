Знаменитый композитор умер от коронавируса

30.12.2020, 17:46, Разное

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В возрасте 86 лет ушел из жизни знаменитый композитор из Мексики Армандо Мансанеро, передает Общественная служба новостей. Он писал песни для таких звезд мирового масштаба, как Элвис Пресли, Френк Синатра и Кристина Агилера.

Сообщается, что в декаре 2020 года у Армандо Мансанеро обнаружили коронавирус. Он попал в реанимацию и долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.