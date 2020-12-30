 

Зеленского уличили в превышении полномочий: грозит ли ему импичмент

30.12.2020, 17:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский президент накануне подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности председателя Конституционного суда на два месяца. Правоведа заподозрили в подкупе свидетеля.

В КС назвали поручение Владимира Зеленского “ничтожным и не подлежащим к исполнению”. Президента обвинили во вмешательстве в деятельность суда и превышении полномочий.

Эксперт Руслан Бортник назвал ответ КС “бомбой замедленного действия”. По его словам, сейчас запустить процедуру импичмента на Украине нереально, но со временем ситуация может измениться.

Конституционный суд показал, что не собирается выполнять указ президента. В будущем это может стать основанием для импичмента и начала уголовного производства в отношении Зеленского.

Бортник допустил, что глава Украины попытается уволить Тупицкого, и у него это может получиться. Но даже если это будет его маленькая победа, то саму войну президент уже проиграл.

Многие эксперты считают, что Владимир Зеленский постепенно теряет поддержку граждан. По данным Центра Разумкова, более 40% опрошенных украинцев считают его разочарованием года.

Несмотря на это Владимир Зеленский по-прежнему считается самым популярным политиком на Украине, уверен аналитик Михаил Погребинский. Его по-прежнему поддерживает большинство.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Российский одеколон Boris с ароматом перегара завоевал сердца миллиона европейских женщин

14.09 / Эксперт о невозможности “красивого” ухода Лукашенко: Знает то, чего не знаем мы

06.10 / Недосчастливая баба в капкане – Личное мнение

08.11 / “Выселили в ванную комнату”: Певица Слава пожаловалась на неприятную привычку родных

12.08 / Мнение: О чудодейственной таблетке Путина

10.08 / Мнение: Три варианта развития ситуации в Белоруссии

21.08 / Келли Осборн сделала операцию по уменьшению желудка

16.08 / Против Валерия Цепкало возбудили дело о взятке

26.11 / Пиррова победа. Смогут ли притереться русские с турками в Азербайджане и зажить мирно?

24.08 / Лукашенко: 150 тысяч человек, вышедшие в центре Минска под красно-белыми флагами — это болельщики «Спартака», праздновавшие победу над «Локомотивом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска