Зеленского уличили в превышении полномочий: грозит ли ему импичмент

30.12.2020, 17:46, Разное

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Украинский президент накануне подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности председателя Конституционного суда на два месяца. Правоведа заподозрили в подкупе свидетеля.

В КС назвали поручение Владимира Зеленского “ничтожным и не подлежащим к исполнению”. Президента обвинили во вмешательстве в деятельность суда и превышении полномочий.

Эксперт Руслан Бортник назвал ответ КС “бомбой замедленного действия”. По его словам, сейчас запустить процедуру импичмента на Украине нереально, но со временем ситуация может измениться.

Конституционный суд показал, что не собирается выполнять указ президента. В будущем это может стать основанием для импичмента и начала уголовного производства в отношении Зеленского.

Бортник допустил, что глава Украины попытается уволить Тупицкого, и у него это может получиться. Но даже если это будет его маленькая победа, то саму войну президент уже проиграл.

Многие эксперты считают, что Владимир Зеленский постепенно теряет поддержку граждан. По данным Центра Разумкова, более 40% опрошенных украинцев считают его разочарованием года.

Несмотря на это Владимир Зеленский по-прежнему считается самым популярным политиком на Украине, уверен аналитик Михаил Погребинский. Его по-прежнему поддерживает большинство.