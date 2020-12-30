Dantes показал обгоревшее лицо

30.12.2020, 17:44, Новости дня

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Украинский музыкант Dantes 30 декабря в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в черной футболке с обгоревшим на солнце лицом.

Артист позирует в кадре, лежа в гамаке.

“Обгореть 30 декабря! Знаете, это же прекрасно! Мажусь [соком] алоэ и радуюсь! Потому что со мной такое впервые”, – подписал он снимок.

“Значит, отдых удался”, – отреагировали на публикацию фолловеры артиста.

“Это мечта – обгореть именно 30 декабря”, – прокомментировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.