 

Dantes показал обгоревшее лицо

30.12.2020, 17:44, Новости дня
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Украинский музыкант Dantes 30 декабря в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в черной футболке с обгоревшим на солнце лицом.

Артист позирует в кадре, лежа в гамаке.

“Обгореть 30 декабря! Знаете, это же прекрасно! Мажусь [соком] алоэ и радуюсь! Потому что со мной такое впервые”, – подписал он снимок.

“Значит, отдых удался”, – отреагировали на публикацию фолловеры артиста.

“Это мечта – обгореть именно 30 декабря”, – прокомментировали пользователи сети.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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