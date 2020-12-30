 

Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 – Енин

30.12.2020, 17:44, Новости дня
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Украина может получить дополнительно 1,5 млн доз вакцины от COVID-19, их собирается передать Польша. Об этом в интервью “Интерфакс-Украина”, которое опубликовано 30 декабря, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

“Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружественное отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о 1,5 млн доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей”, – отметил он.

Енин сообщил, что с середины лета МИД активно работает в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов с правительствами государств и владельцами компаний, которые разрабатывают вакцины от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 1 045 348 случаев коронавируса, 18 324 человека умерли, 698 190 – выздоровели.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля“. Позже Степанов заявил, что первая партия вакцины против коронавируса по программе COVAX поступит в Украину в марте 2021 года и составит 1,2 млн доз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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