Но «Коза» ее живет

30.12.2020, 17:42, Разное

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Потеря года — журналистка Ирина Славина. «Синдикат-100» продолжит ее дело.

2020 год стал испытанием для нижегородца Алексея Мурахтаева. После многочисленных назначенных судами штрафов и обыска, устроенного силовиками в квартире в шесть часов утра, покончила жизнь самоубийством его жена Ирина Славина, журналистка, владелец и единственный сотрудник местного сетевого издания Koza.Press. 2 октября на скамейке напротив нижегородского областного УВД на улице Максима Горького, 71 она сожгла себя заживо, оставив предсмертную записку с текстом: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Алексей Мурахтаев. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Алексей и Ирина прожили вместе три десятка лет, у них двое взрослых детей. Познакомились когда-то во дворе, вместе выгуливали фокстерьеров: он — Бима, она — Марса. С тех пор прошла целая непростая жизнь. Мурахтаев стал моряком, ходил в рейсы, дома не бывал годами. Ирина под псевдонимом Славина писала заметки для местной прессы, но с редакциями у нее вечно случались разногласия.

Ей казалось, что нужно видеть жизнь ясно, все ее недостатки, обсуждать их, призывать виновных к ответу.

Областная пресса — как правило, во многом подневольная и подотчетная властям — не хотела связываться с таким подходом. В итоге Славина осталась без работы, нажила себе соответствующую репутацию и однажды по совету приятелей из соцсетей открыла свой собственный сайт под названием Koza.Press.

Коза — один из неформальных символов Нижнего Новгорода. Якобы при ревизии гербов российских городов, затеянной Екатериной II, Нижнему было велено изображать на своем гербе красного оленя на белом фоне. Но местные казенные художники с государственной задачей не всегда справлялись, и жителям вместо оленя доставалось нечто, больше похожее на козу.

Народный мемориал памяти Ирины Славиной. Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Ирина Славина, следуя историческому канону, видела всю эту козу в действиях нынешних бар и царедворцев и им же эту козу показывала. Работала с утра до вечера журналистом сама, сама и результаты публиковала. Сайт довольно быстро набрал в городе популярность, но денег особенно, понятно, не приносил.

И без того непростую жизнь семьи с какого-то момента начали отравлять бесконечные штрафы, которые инициировали областные ведомства — по 20 тысяч, а то и по 70 приходилось выкладывать за публикации, признанные властями незаконными. В конце концов в злополучном октябре в дом к Мурахтаевым нагрянула полиция с обыском — искали запрещенную литературу и признаки сотрудничества с Михаилом Ходорковским и его «Открытой Россией». Признаков не нашли, но забрали из дома всю технику, включая компьютер дочери.

Ирина отнеслась к событию с юмором и даже шутила на этот счет у себя на странице в фейсбуке. Но дело закончилось нешуточно — публичным самоубийством, которое потрясло город и обошло все газеты мира.

Алексей Мурахтаев узнал о случившемся не от властей, которые, по-хорошему, обязаны были бы и оповестить семью, и содействовать скорейшему расследованию случившегося, поиску виновных, если таковые были, и прочему участию в судьбе людей, на которых обрушилось горе.

Но нет — Мурахтаеву позвонили дети, узнавшие о событии из соцсетей и новостей.

Муж несколько дней не мог получить тело жены, его гоняли за справками по всему городу.

Сейчас Алексей озабочен тем, что ему в принципе не удается добиться какой-либо не то чтобы справедливости, но хотя бы человечности. Два раза ему отказали в возбуждении уголовного дела о доведении жены до самоубийства. Один раз — в признании незаконным бессмысленного обыска, который не привел к обнаружению в доме семьи следов врагов Отечества.

— Да нам просто фактически сказали: идите вы лесом, вот и весь разговор, — так описывает текущее положение дел бывший моряк, который переоформил сайт жены на свое имя и пытается управлять творческим процессом. Усилиями местной журналистки Ирины Еникеевой жизнь ресурса все еще теплится. — Так что держимся мы, что называется, на морально-волевых. Уверенности такой, какая была раньше, что удастся все это поддержать и продолжить, уже нет. Но я хотя бы доволен, что мы сразу же не загнулись. Было бы хорошо, если бы нам сейчас помогли участием другие журналисты.

Если бы. Сделаем это пожеланием на новый журналистский год.

Сергей Мостовщиков

Новая газета

ОТ РЕДАКЦИИ

Довести до самоубийства Ирину Славину у силовиков получилось. Но убить «Козу» — не получится. Сайт сразу подхватила семья Ирины и ее подруга Ирина Еникеева. Сегодня ресурс стал заметен не только на нижегородском, но и российском медиа-рынке. Многие темы, которые поднимает издание, получают распространение на федеральном уровне.

Объединение независимых изданий «Синдикат-100» открывает для KozaPress свободную лицензию на свои публикации. Кроме того, «Новая газета» готова командировать своих журналистов в Нижегородский регион для еще большего усиления этого независимого издания. Также в планах организация совместных проектов.