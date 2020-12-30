Джиган и Оксана Самойлова устроили для детей праздник в стиле фильма ужасов: видео

30.12.2020, 17:36, Разное

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Этот год стал непростым для многих пар – включая Джигана и Оксану Самойлову. Они были на грани развода, но сумели сохранить свой союз. Сейчас, кажется, их отношения полностью наладились, и предновогоднее время они посвящают семье. Например, вчера супруги пригласили в гости Деда Мороза, но сделали это максимально необычно.

Джиган и Оксана Самойлова с детьмиИз встречи получилось целое представление, причем, в стиле хоррор. И началось оно с того, что дочери пары – Ариела, Лея и Мая, нашли в гостиной огромную подарочную коробку. Оказалось, что в ней спрятался герой Курносик, а подарки украл Гринч. Девочкам пришлось проходить испытания, встречаться с Джокером, клоуном из фильма “Оно”, Харли Квин и другими героями, чтобы, наконец, найти Деда Мороза и подарки.

В этом году наши дети влюбились в страшных злодейских персонажей, поэтому их пришлось интегрировать в волшебный Новый год, так что, не удивляйтесь. Ну, и уже всеми любимый Курносик, Гринч и, конечно же, Дедушка Мороз, — подписала ролик Самойлова.

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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Напомним, Оксана Самойлова в этом году собиралась развестись с Джиганом: в марте этого года он шокировал общественность странными роликами и неадекватным поведением, позднее выяснилось, что причиной тому могло стать биполярное расстройство. По данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля, но развод не состоялся, и паре удалось сохранить отношения, в первую очередь, ради детей. 12 декабря они отметили 8-ю годовщину со дня свадьбы, и Оксана выразила надежду, что их союз с Джиганом после трудностей станет еще крепче:

Я не хотела писать ничего личного по поводу годовщины, потом пришла вечером домой и поняла одну очень важную вещь. На этом 11-м году у нас была нехилая турбулентность, но мы не разбились. И, знаете, я думаю, мы еще полетаем.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми