Доктор, у меня пальцы синие: как распознать болезнь Рейно

30.12.2020, 17:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



3

минуты

Болезнь Рейно (БР) – это заболевание, при котором происходит чрезмерная спазматическая реакция пальцевых артерий и кожных сосудов под воздействием холода, эмоционального стресса или без явных причин. Впервые описана в 1862 году французским врачом Морисом Рейно. Этому состоянию подвержены 3-5% населения, преимущественно в северных странах. У женщин это состояние диагностируется в 5-8 раз чаще, чем у мужчин, в основном в возрасте 20-40 лет. Нередко болезнь Рейно сочетается с сильными мигренями.

В международной классификации МКБ-10 выделяются две формы этого состояния: первичная и вторичная. Самой распространенной является первичная болезнь Рейно, симптомы которой достаточно легкие, поэтому пациенты не всегда обращаются за лечением. Чаще всего это заболевание проходит само по себе.

Вторичный форма называется синдромом или феноменом Рейно и выявляется гораздо реже — примерно в 20% случаев. Это более серьезное состояние, которое, как правило, развивается на фоне некоторых патологий:

Заболевания соединительной ткани. Синдром Рейно нередко диагностируется у людей, страдающих склеродермией, которая вызывает рубцевание кожи;

Волчанка, ревматоидный артрит, синдром Шегрена и другие аутоиммунные заболевания;

Заболевания артерий;

Кистевой туннельный синдром, возникающий из-за повторяющихся движений или постоянного воздействия сильной вибрации, например, из-за игры на пианино или печатании.

Какие еще причины могут вызвать болезнь и синдром Рейно?

Точные причины развития этого заболевания до сих пор неясны, но, предположительно, важную роль играет генетическая предрасположенность. Считается, что выраженный вазоспазм проявляется в ответ на провоцирующие стимулы из-за дефект центральных и локальных механизмов регуляции сосудистого тонуса нервной системой. Медики выделяют несколько факторов риска развития первичной и вторичной формы болезни Рейно:

частое и длительное воздействие холода на конечности;

частые травмы пальцев;

эндокринные и ревматические заболевания;

тяжелые эмоциональные стрессы.

Какие симптомы могут указывать на это состояние?

Признаки болезни Рейно зависят от стадии заболевания:

Первая стадия – пальцы (возможно нос и уши) становятся бледными, холодными на ощупь, снижается чувствительность.

Вторая стадия — спазм проявляется сине-фиолетовой окраской кожи, появляется покалывание, а временами и сильные боли, в местах асфиксии исчезает чувствительность. На этой стадии требуется немедленное прекращение провоцирующего фактора — чаще всего это холод.

Третья стадия развивается вслед за длительной второй, появляются пузыри с кровянистым содержимым. После вскрытия пузыря на его месте обнаруживается некроз тканей, а в более тяжелых случаях – не только кожи, но и всех тканей до кости. Это состояние может привести к инвалидности пациента.

Первичную болезнь Рейно можно спутать с обморожением, поскольку она имеет очень похожие симптомы. Главное отличие этого состояния от обморожения – это регулярность проявления признаков заболевания и более быстрое восстановление. Кроме того, обморожение пальцев может произойти только после долгого пребывания в условиях очень низких температур, а при Рейно симптомы появляются при небольшом морозе или в холодном помещении.

К какому врачу обратиться?

Если вы обнаружили у себя один или несколько из этих симптомов, необходимо как можно скорее обратиться к терапевту или ревматологу.

Как проводится диагностика?

Специалист устанавливает диагноз на основе клинических данных — симптомы, возраст пациента, сопутствующие заболевания, которые могут быть факторами риска вторичной формы синдрома Рейно. Дифференциальную диагностику первичной и вторичной формы проводят с помощью анализов крови и лабораторных тестов.

Это лечится?

И болезнь, и синдром Рейно не поддается полному излечению, однако своевременно назначенная терапия и психотерапевтические методики минимизирует проявления патологии. Как правило, врач назначает сосудорасширяющие препараты, которые придется принимать в течение всей жизни. В сложных случаях симпатэктомия, когда с помощью хирургического вмешательства «выключаются» нервные волокна, по которым идут патологические импульсы, вызывающие спазм сосудов

Невролог ФНКЦ ФМБА РФ Александр Кохендерфер:

Людям, которые обнаружили у себя эти симптомы, очень важно своевременно обратиться к терапевту или ревматологу. В первую очередь — для исключения вторичного характера заболевания, который может вызвать серьезные нарушения и ухудшить качество жизни.

Невролог ФНКЦ ФМБА РФ Александр Кохендерфер

Тяжелое течение синдрома Рейно довольно опасно, поскольку может вызвать образование гангрен. Это может привести к ампутации фаланг пальцев или конечностей. Именно поэтому важно своевременно диагностировать патологию и не заниматься самолечением. Болезнь полностью неизлечима, однако своевременно назначенная терапия и психотерапевтические методики минимизирует проявления патологии.

Основные меры профилактики заболевания – отказ от курения и употребления алкоголя, очень крепкого кофе, а также правильный выбор одежды в холодное время года . Старайтесь носить перчатки и теплую обувь.